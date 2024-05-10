賴清德520上任！命理師預言國運吉凶：遇2情況將「旺上加旺」

民眾黨519綠營主堡踢館　綠委驚覺有貓膩「設計來失敗的活動」

▲柯文哲出席「519草根行動啟動」記者會，林俊憲認為這場活動怎麼看，都像是故意把柯僅存政治政治能量消耗殆盡。（圖／記者吳翊緁攝）
▲柯文哲出席「519草根行動啟動」記者會，林俊憲認為這場活動怎麼看，都像是故意把柯僅存政治政治能量消耗殆盡。（圖／記者吳翊緁攝）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨計劃在519號召民眾一起到民進黨中央黨部前遊行，向執政黨表達改革決心，對此民進黨立委林俊憲表示，怎麼看都像是故意把黨主席柯文哲僅存政治政治能量消耗殆盡，首先是辦在假日為了盡可能更多人參與，怎麼會選在狹小的北平東路，難道是想借隔壁華山文創園區外溢的人潮？其次是少了明確唯一訴求，參加者連自己要什麼都不清楚，直到民眾黨把柯文哲架出來開記者會，把所有能避免的錯誤都故意踩一遍，「這下很清楚，這就是一場設計來失敗的活動。」

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林俊憲表示，519怎麼看都像故意把柯文哲僅存政治能量消耗殆盡的大戲，從黃國昌喊出又要上街以來，種種的操作，越看越奇怪，感覺就像是故意不想讓這場活動成功，主要有兩點，一是時間，二是主題。

林俊憲說，台灣每年大大小小的示威活動上百場，有辦在平日的，當然也有辦在假日的。如果是平日，通常會在抗議對象的門口舉行，要把聲音傳達出去，要有人在場，最好有代表出來接受陳情書，象徵訴求有傳達到，才算圓滿。

如果是辦在假日，則又是完全不同思路，假日舉辦當然是為了讓盡可能多的人參與，人數營造出的畫面才是重點，黃國昌要號召大家上街，場面當然不能輸，怎麼會選在民進黨部前狹小的北平東路？難道是想「草船借箭」，把隔壁華山文創園區假日滿出來的人潮都借進來嗎？

林俊憲說，即使把華山的逛街人潮都算進去，路就那麼窄，也容納不了多少人，至少畫面絕不會比凱道好看，選址在民進黨部前，這是第一怪。

再來第二怪，民眾黨洋洋灑灑列出四大「改革」訴求，但具體想怎麼做？不知道。「包牌」式的抗議是不可能引起多大迴響的，少了明確唯一的訴求，參加者連自己要什麼都不清楚，結果就會像716那樣，當初2大訴求都搞得零零落落，現在一次要包4個，「黃國昌會不知道這些最基本的眉角嗎？我不相信。」

林俊憲說，直到民眾黨把柯文哲架出來開記者會，把所有能避免的錯誤都故意踩一遍，這下一切都很清楚了，這就是一場設計來失敗的活動。而不同而716，柯文哲這次就是主辦人，不能再切割，519的成敗直接算在他頭上，故意加上一堆不利因素，藉此一舉把阿北僅存的政治能量消耗殆盡，而國民黨正在對柯文哲窮追猛打，能承受這最後一擊嗎？實在令人擔心，「街頭能創造強人，也能讓人黯然退場，這恐怕是我能給阿北最後的忠告了。」

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