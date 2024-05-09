腸病毒疫情升溫！如何預防、有哪些重症前兆病徵　5大QA家長必看

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A1：經由接觸或以飛沫方式感染，尤其在家庭及教托育機構等處最容易傳播，也可能經由接觸無症狀帶病毒家長或病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫，或吃進被含有病毒之糞便所污染的食物而受傳染，玩具常成為幼兒間傳染的媒介，尤其是「帶毛的玩具」更容易因接觸幼兒口嘴造成大量病毒感染而發病。
Q2：腸病毒會有哪些症狀？
A2：被傳染者一般3~5天會出現症狀，但是大多數感染者，沒有臨床症狀或臨床症狀極為輕微，而大部分病例過了幾天之後就會自然痊癒。典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒。病程為七至十天。極少數個案，有可能發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症。
Q3：幼兒被感染重症前兆？
A3：疾管署表示，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵。
Q4：如何預防腸病毒？
A4：10大預防腸病毒方法為
1.勤洗手，養成良好的個人衛生習慣。
2.均衡飲食、適度運動及充足睡眠，以提升免疫力。
3.生病時，應儘速就醫，請假在家多休息。
4.注意居家及校園等環境的衛生清潔及通風。
5.流行期間，避免出入人潮擁擠，空氣不流通的公共場所。
6.儘量不要與疑似病患接觸，尤其是孕婦、新生兒及幼童。
7.新生兒可多餵食母乳，以提高抵抗力。
8.兒童玩具（尤其是帶毛玩具）經常清洗、消毒。
9.幼童之照顧者或接觸者應特別注意個人衛生，家長回家後應洗手、更衣後（沐浴尤佳）再接觸家中幼童。
10.於腸病毒流行期間進出公共場所，應戴口罩並勤洗手保持衛生，避免傳染他人。
Q5：腸病毒有疫苗可打嗎?
A5：有，但僅針對腸病毒71型，因其併發症嚴重，重症及死亡風險較高，接種疫苗有助降低感染風險，減少重症機率。目前國內核准上市的腸病毒A71型疫苗廠牌分別為高端(Envacgen)與國光/安特羅(EnVAX-A71)疫苗。
另坊間有傳言吃冰或冰的東西可以治療腸病毒，疾管署提醒「這是不正確的觀念，請民眾不要誤信」；腸病毒目前沒有特效藥物可以來治療，吃冰（含冰涼食品）只可以緩解小朋友嘴巴破的不舒服症狀，也可以幫小朋友補充一些水分，但是大量吃冰並無法治療腸病毒。