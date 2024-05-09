纏訟多年！女大生感冒「吊點滴」竟癱瘓 澎湖三總判賠1551萬確定
澎湖科大一名汪姓女大生（19歲），2008年感冒到三總澎湖分院就醫，周姓醫師、鮑姓護理師看診後，隨即施打抗生素治療，後又發現汪女有低血鈣症狀，再注射葡萄糖酸鈣，不料卻未注意2針不能混用，最終導致汪女缺氧性腦病變，終身癱瘓，案件纏訟十餘年，過程中一度判處院方免賠，最高法院今（9）日判決三總澎湖分院、醫生、護理師需連帶賠償1551萬餘元確定。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，2008年5月20日上午，就讀澎湖科大的汪女因感冒發燒等症狀持續，前往三軍總醫院澎湖分院看診，周姓醫師診斷後，便給予抗生素治療，同時指示鮑姓護士注射葡萄糖酸蓋，造成汪女開始發生抽蓄、雙眼上吊、意識改變、嘴唇發黑、癲癇、休克等情形。
雖事後緊急轉送至奇美醫院搶救，但仍因缺氧性腦病變留下嚴重後遺症，除了全身癱瘓外，汪女還出現意識改變，如同植物人一般，生活各種大小事都需要人照顧，隔年3月被宣告為禁治產人。
對此，汪女家屬無法接受，認為院方存有醫療疏失，一狀將其告上法院，雖然民事一、二審都判決院方及醫師需連帶賠償1312萬元，但到了更一、二審卻出現逆轉，認定院方、醫師、護理師均無疏失免賠。
上訴到更三審後，案情再度出現反轉，合議庭認為周姓醫師未注意警示，幫汪女注射第三代抗生素的48小時內，又指示他人接續施打鈣溶液，明顯有疏失；而鮑姓護理師未將注射容器清洗乾淨，導致2種藥少量混打，也負有過失責任，因此判處2人與醫院應連帶賠償1551萬1722元，最高法院今天駁回上訴，全案確定。