桃園頻停電惹民怨！台電桃園區處強調「非缺電」：外力因素佔63%
近來桃園不斷傳出停電、跳電事故，民怨沸騰，台電桃園區營業處今（9）日表示，停電不等於缺電，台電第一線同仁面對事故停電時，均會在第一時間即刻進行查巡及搶修，以儘速進行轉供復電，將停電範圍控制在最小區間，而桃園區處將持續進行巡檢及改善維護設備工作，以避免事故停電。
記者林莞茜／綜合報導
桃園處也指出，停電頻傳除了跟桃園區處高達1109條饋線有關之外，亦是全國工業用戶較多的區處，工業用電量高於民生用電很多，這些饋線分布在大桃園地區，線路會受到外在環境、外物碰觸、設備不良的因素影響而造成停電，饋線數多狀況也相較多，目前台電同仁已將心力集中在檢修，以至於巡檢到的一些改善工程相較延遲，現今已啟動專案巡檢來加強改善。
此外，部分停電跟外物碰觸也有關，目前剛好是鳥獸、樹竹汛期，加上施工機具都有可能引起事故停電，根據台電分析，4月16日至5月2日事故因素，外力因素佔比63%、設備因素佔比31%、天災因素佔比6%。
桃園區處表示，為穩定供電，日前已啟動專案，積極進行線路設備巡視，改善強化弱點設備，除經常性維護，山區也會加強樹修、海邊加強礙子清洗，來降低事故停電外，並已依環境特性分山區、海區分別進行專案線路設備改良工程，刻正進行中。