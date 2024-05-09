Makiyo暴瘦剩42公斤！坦言撫養小孩太操勞 粉絲嚇壞：去看醫生
女星Makiyo（川島茉樹代）在去年無預警宣布結束14個月婚姻後，獨自扛起扶養小孩的責任，日前在參加談話節目錄影時，被發現瘦了一大圈，還被外界誤會是否生病，但她很快否認，表示自己只是單純因為太累而瘦下來，不過日前有網友在微博上分享了一段Makiyo近期的影片，鏡頭裡的她雙頰凹陷，整個人比之前更瘦了，讓粉絲差點認不出來，勸她應該去看醫生。
記者施以慧／綜合報導
Makiyo在4月參加談話節目錄影時，坦言自己已經瘦到剩下42公斤，她向主持人小S（徐熙娣）透露，自己為了照顧小孩，都沒有好好吃飯，整個人過度操勞的狀況下自然就瘦了許多，近日她接受媒體採訪，骨瘦如柴的樣子再度引起熱議，她不僅雙頰凹陷，身體幾乎是皮包骨狀態。
Makiyo暴瘦的影片也衝上微博熱搜，大陸網友都快認不出Makiyo，嚇得直言：「跟之前判若兩人啊，這種程度是不正常的吧！」、「現在的樣子不忍直視，感覺精氣神沒有了，希望她健康快樂。」、「暴瘦成這樣得看醫生了吧！」、「鏡頭前都這麼瘦，現實生活中得瘦成啥樣？」
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