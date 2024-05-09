李亦伸專欄／Jalen Brunson主宰比賽　比顛峰James Harden還可怕

我是廣告 請繼續往下閱讀
顛峰的James Harden曾經讓世人目瞪口呆，單打、突破、急停、三分、買犯都充滿侵略性和主宰力，James Harden在進攻端無所不能和買犯突破超人身手，讓世人看傻。
但今年例行賽看Jalen Brunson表演，季後賽看Jalen Brunson主宰比賽，我真覺得這傢伙比顛峰James Harden還要「可怕」。
對76人，六戰場均35.5分、9助攻。對溜馬，兩戰場均36分，投籃命中率5成7，三分命中率4成，完美統治比賽，根本就是季後賽MVP。
Jalen Brunson那種殺氣和沈穩，更勝James Harden。
顛峰James Harden也很殺，但沒有Jalen Brunson這種關鍵性和改變比賽能力，尤其是一對一。Jalen Brunson更擅長在人群、亂軍中，在禁區附近拋投、跳投得手，那種空間感、柔順出手、擺脫防守者的假動作+腳步讓人拍案，那些不可思議的後迎跳投或轉身跳投進球，根本神蹟。
論穩定性，Jalen Brunson在James Harden之上。
我不是要貶低James Harden，因為我已經不知道如何去形容Jalen Brunson的犀利、不可思議和無法防守，他的單打、得分、腳步、出手方式、攻擊熱區，史無前例。
另外一個很重要的點，Jalen Brunson買犯不會拖泥帶水，讓人覺得他就是來「賴」的，更不是刻意近身去「靠」防守球員，貼身買來犯規，騙到哨音。
但NBA裁判都很買單，這點我是很驚訝，Jalen Brunson確實很有能力，但裁判對他的進攻動作，靠著防守球員切，貼著防守球員起跳投籃，往往都很買帳，這很特別。
現在看來尼克打進東區決賽機率非常高，溜馬防守對Jalen Brunson一點辦法都沒有，而且尼克先發五人進攻效率可能創下史上最高，對溜馬兩戰，先發五人投籃命中率逾六成，三分命中率逾五成，先發有四人場均得分超過21分，外線準到難以想像，三分線比2015-19年最好勇士還要神上一倍。
我不確定Jalen Brunson這種無法想像的手感和進攻效率能維持多久，只要他能持續這麼瘋下去，塞爾蒂克想要阻止尼克前進都會非常費力。
我已經開始期待東區決賽Jalen Brunson對上塞爾蒂克，這個187公分超級得分手還能打出什麼神奇表演。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁