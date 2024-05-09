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獨／李多慧拍廣告耍大牌？「不站C位就不拍」　慘被換角內幕曝光

▲李多慧再爆爭議，廣告開拍前夕仍堅持要站C位，否則拒拍，徹底惹怒廣告商，一夜之間緊急換角，改找同隊林襄來救火。（圖／NOWnews資料照片）
▲李多慧再爆爭議，廣告開拍前夕仍堅持要站C位，否則拒拍，徹底惹怒廣告商，一夜之間緊急換角，改找同隊林襄來救火。（圖／NOWnews資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

啦啦隊女神李多慧從樂天女孩轉戰味全小龍女後，近來爭議不斷，先是傳出要求當啦啦隊長，《NOWnews今日新聞》再接獲讀者爆料，9日一場大型廣告拍攝現場，廠商找來中華職棒多隊的啦啦隊、共25名隊員合體助陣代言，原本名列其中的李多慧，卻在開拍前一天吵著要站C位，「若不改走位就不拍！」氣得廣告商釜底抽薪、直接換角，改由同隊的林襄緊急救火。

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傳李多慧搶當隊長，最終出現「雙隊長」

李多慧在2023年來台後，立刻掀起一陣「多慧旋風」，今年更從樂天女孩跳槽到味全龍當小龍女，先是「不給當隊長就解約」的傳言甚囂塵上，《NOWnews今日新聞》接獲知情讀者爆料，9日廣告商邀請多支職棒啦啦隊女孩，每隊約派出5人，一起練舞拍廣告。事前在溝通過程中，李多慧不斷提出各種不合理要求，像是不能稱她為「隊長」、必須改叫「Captain」，對於諸多小要求，廣告商起初都是包容，並且為李多慧做出調整。

▲李多慧（左圖）被搶隊長流言中傷，以歌詞表達心境，右圖為小龍女隊長小映。（圖／李多慧、小映IG）
▲李多慧（左）轉戰小龍女，當時就傳出堅持當隊長，因此味全龍出現「雙隊長」，右為小龍女另名隊長小映。（圖／李多慧、小映IG）
為求公平「C位抽籤」！李多慧卡不到竟要獨秀

根據現場人士透露，由於這次多達25名啦啦隊員，且分屬不同隊伍，為求公平起見，球團之間早就講好，「走位、隊形要公平。」因此先調查所有參與成員身高，在安排隊形時，假設這排需要165公分的高度，就會從165公分女孩中，抽籤決定誰站旁邊、誰站中間。在隊形美觀上做到身高考量，但該是誰來站，一律抽籤決定。

原先預計9日正式開拍廣告，李多慧在前一天下午拿到拍攝站位表後，相當不滿，要求她的位置必須是C位，「就是要站中間，不然就不拍。」甚至提出「把我旁邊的人都砍掉」、也就是要「一枝獨秀」。沒想到踢到鐵板，廣告方這回忍無可忍，不再多做討論，直接回覆「那就別拍了」，讓李多慧團隊啞口無言、相當詫異，立刻改口詢問還有沒有轉圜餘地。但廣告商心意已決，並在一夜之間緊急找同隊的林襄前來救火。

▲林襄加入小龍女後遭疑人氣下滑，近日她的鬼臉醜照流出，本人看到後眼眶泛淚。（圖／林襄IG）
▲9日廣告開拍，林襄8日晚上才接到通知，整夜緊急練舞救火。（圖／林襄IG）
9日臨時提槍上陣的林襄，恰好當天是她五月唯一一天休假，在接獲通知後，也是立刻接下艱難任務，整夜狂練新舞蹈。9日開拍現場，當其他人在休息的時間，林襄仍辛苦的與舞蹈老師惡補、雕動作，幸好火速進入狀況，並未影響廣告拍攝，表現相當敬業，果然是台灣啦啦隊的代表性人物。

對此爆料，《NOWnews今日新聞》向李多慧經紀人求證，至截稿前未接電話也未讀訊息。

📍李多慧小檔案
◾生日：1999年8月4日（24歲）
◾現為「Dragon Beauties小龍女」成員
◾經歷：韓國女藝人、韓語老師
◾出道日期：2019年至今

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