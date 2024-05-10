半導體發威！日月光搶徵新鮮人　頂大碩畢起薪破5萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
除了科班出身之外，日月光也與高雄大學合作專案，文法商組學生可透過這樣的管道，在攻讀2年後就能成為工程師。李叔霞指出，招募雖然以理工學院優先，但若有心學習，也能透過上述方式進入半導體產業。
李叔霞表示，「日月光」今年針對新鮮人開出三大重點熱門職缺，包括製程/研發工程師、設備工程師、資訊/自動化工程師。目前日月光高雄廠製程工程師，台、成、清、交頂大碩士畢業，一進公司就超過5萬，而設備工程師，大學畢業學歷就能投入產業，由於需要輪班，薪資加上輪班津貼，新鮮人更能加快人生累積一桶金的速度，目前北、中、南都有人才招募需求。
除了起薪優渥之外，日月光分享，公司設有便當中心，與多家便當業者合作，員工可直接用手機點餐，公司也有提供團膳，還有移工風味餐，一解離家打拚的鄉愁，為照顧員工健康，日月光診所與高雄榮總合作，一旦健檢發現異常問題，可直接至高雄榮總就醫。另外，除減肥、戒煙服務，另提供家醫科、身心健康科、心血管專科門診，保障員工健康。
住的部分，日月光表示，有為外籍同仁打造五星級宿舍，為員工爭取最低房貸；為方便員工上下班，園區內部設有電動接駁車服務。福利不僅止於員工，更照顧到育有子女的父母親。公司設有三好幼兒園，硬體設備佳、綠色空間大，讓員工上班無後顧之憂，下班可以直接帶回小孩。日月光還設有逾30多個社團，跑步、馬拉松、歌唱，甚至有自己的龍舟大賽等，社團活動熱絡活潑，凝聚員工情感，打造優質的休閒生活。
李叔霞建議，正在準備面試的新鮮人，可以多練習「三不、一要、加舉例」，並透露面試五大提醒：
一、不要假會：不知道不要亂講。主考官提間有時不一定要得到正確答案，有時會透過問題了解求職者的因應態度。因此，不懂不要亂說，要誠實以對。
二、不要很會：不要過度吹噓自己能力、經驗，要據實以告。
三、不要不會說：現年輕人常用「可以、尚可」等簡短字句帶過。這樣回答無法讓人了解你的確切想法。因此要練習陳述完全的字句，精準表達看法，
四、要多練習面試情境：擬定面試QA，並寫下逐字稿幫助自己釐清想法。透過撰寫過程思考、修飾，然後背記起來，以防一時緊張口拙而壞了整場面試。
五、舉例自己三個成功／失敗、父母親影響的小故事：有時主考會要求者分享個人小故事，舉凡成功、失敗，或父母親的影響，以藉此更加了解求職者。這些故事都是獨一無二，專屬你個人，能突顯你的特質。因此，可以事前先預備好這些故事連結到QA，讓面試官看見你的獨特及誠意。
李叔霞勉勵新鮮人，有時面試失敗不一定是壞事，也許只是不適合，反而可以回頭思考過程中哪裡做得不夠好，做為下次改進的機會，這也是一種學習。1111人力銀行公關經理曾仲葳提到，為了協助企業找到對的人，將邀請雲豹能源、精誠資訊，求職者可以鎖定1111線上徵才直播。