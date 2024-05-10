封口費案川普再喊冤！律師質疑女方說詞露骨可疑：有無戴套非重點
美國前總統暨共和黨2024總統候選人川普（Donald Trump），自離開白宮後官司纏身，他與AV豔星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）的「封口費案」，審理進度更引發全美民眾關注。當地時間週四，法院又針對此案開庭，川普的律師也再度質疑丹尼爾斯自稱與川普發生關係的說法，存在許多矛盾之處，說詞亦過度露骨，極易導致檢察官和陪審團的偏見，造成對川普不利的結果；而丹尼爾斯則強調，自己說的全都是事實。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNN》、《路透社》報導，川普的律師布蘭奇（Todd Blanche）9日在法庭上，再次要求法官將丹尼爾斯的證詞宣判為無效，並質疑檢察官在丹尼爾斯作證期間，提出許多不該問的問題，比如丹尼爾斯在所謂的「性接觸」前，在離開浴室時看到川普的反應等等，「這不相關，也不應該被問到，這種描述極具偏見。」
布蘭奇並辯稱，丹尼爾斯關於性接觸的詳細證詞，包括川普「沒有戴套」的陳述，已經轉向與案件無關的領域，並且會讓陪審員對川普產生偏見，認為：「這不是一個關於性的案件，不是一個關於該事件是否發生或沒有發生的問題。」
檢察官斯坦格拉斯（Joshua Steinglass）則回應，川普律師的大部分指控都不真實，正是因為丹尼爾斯的證詞，詳細描述了與川普在性接觸前後的談話、經歷，這些細節反而讓其說法更加可信。
檢察官也否認檢方刻意詢問有關2人性事的細節，反而選擇不會引出過多細節的方式提問，以免讓川普難堪，並說丹尼爾斯的敘述已省略了非常淫穢的內容，如果有必要，他願意將這些細節整理、提交一份密封文件。
法官駁回川普律師，有關將丹尼爾斯的證詞宣判為無效，以及鬆綁禁言令等要求。