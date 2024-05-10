徐巧芯被外交部以洩密罪提告 遭北檢列「他字案」被告
國民黨立委徐巧芯日前因公布外交部與捷克堅定的援助烏克蘭專案相關密件，引起社會輿論，外交部在7日前往台北地檢署提告洩密罪。北檢在接獲告發後，已簽分「他字案」調查，將徐巧芯列被告。
政治中心/綜合報導
徐巧芯日前公布外交部援助烏克蘭1000萬美元，卻透過捷克衛生科技院（CHTI）的密件內容，遭外交部提告洩密。徐巧芯指出，這只是一份密等文書，而非國家機密，甚至捷克政府早在3月26日公布。這些在捷克早市就公開的資訊，但在號稱民主自由的台灣，卻得等到很多年後才能解密，請問誰還能找到這些資料？誰還記得呢？更重要的是採購的方式不對。
外交部條約法律司副司長許柏逸，7日帶著相關資料赴台北地檢署，以告發《刑法》第132條第1項「公務員洩漏國防以外機密罪」告發徐巧芯。外交部長吳釗燮接受廣播節目專訪時表示，會設定密件是因為有檢視過，一旦對外公布出去，是否會影響到我們的國家利益，亦或是影響我國外交利益，經檢視的結果後認定會受影響。
台灣基進黨提早外交部1天，於6日赴北檢對徐巧芯提告，涉犯洩漏國家秘密罪、公務員漏露國防以外秘密等罪。
台北地檢署認為，這2起告發案件犯罪事實均相同，目前已簽分「他字案」調查，將徐巧芯列為被告，派檢肅黑金專股檢察官蒐證偵處。