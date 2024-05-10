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Frank Vogel被解雇！只待1年、9.58億合約放水流　新主帥人選曝光

▲太陽已經將總教練Frank Vogel給解雇，他去年才和球隊簽下5年3100萬美元合約（約合9.58億台幣），而新任主帥的領跑人選是前密爾瓦基公鹿總教練Mike Budenholzer。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽已經將總教練Frank Vogel給解雇，他去年才和球隊簽下5年3100萬美元合約（約合9.58億台幣），而新任主帥的領跑人選是前密爾瓦基公鹿總教練Mike Budenholzer。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

鳳凰城太陽最終還是沒有留下Frank Vogel，畢竟總要有人為這一季負責，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，太陽已經將總教練Vogel給解雇，而新任主帥的領跑人選是前密爾瓦基公鹿總教練Mike Budenholzer。Vogel去年才和球隊簽下5年3100萬美元合約（約合9.58億台幣），如今就解雇他聘請新教練，也看得出太陽球團只為冠軍不惜大手筆操作的決心。

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太陽這一季擁有Kevin Durant、Devin Booke和Bradley Beal組成的「三巨頭」陣容，但例行賽只拿到第6名，季後賽則是首輪被明尼蘇達灰狼以4：0橫掃出局，成績無疑是讓人無法接受的。

此前有消息指出，Vogel可能會留下，老闆Mat Ishbia的說法也是如此，但Vogel已經失去更衣室球員的信任，最終他還是被開除，太陽籃球營運總裁兼總經理James Jones稱球隊需要做出改變。

「正如我們在5月1日的新聞發布會上所說，包括我本人、Josh Bartelstein在內的球隊領導層和球隊老闆將審視整個籃球運營部門，以確定需要做出哪些改變。」Jones表示，球隊上賽季的表現遠低於預期。他們將評估營運決策並做出必要的改變，以實現成為冠軍級球隊的目標。「我們都需要承擔責任，我的工作就是和Josh以及老闆一起打造一支冠軍球隊。 」

▲公鹿內部對於總教練Mike Budenholzer的調度有所質疑，後者的帥位岌岌可危。（圖／美聯社／達志影像）
▲前公鹿隊總教練Mike Budenholzer目前是太陽主帥職位的領跑者，他一直在努力組建教練組，以重返總教練崗位。（圖／美聯社／達志影像）
Vogel被解雇　Budenholzer可能接下其職務

Vogel離任之後，根據ESPN報導，曾經在2021年帶領公鹿登頂的Mike Budenholzer目前是太陽新任總教練的有力人選，他之前也傳出是湖人隊考慮的主帥之一。有意思的是，Vogel是帶領2020年洛杉磯湖人奪冠的教練，Budenholzer隔一年也率隊拿下冠軍，看起來太陽頗為偏愛冠軍教練

Budenholzer是太陽的目標，預計談判將迅速進展。他一直在努力組建教練組，以重返總教練崗位，這一過程也正在加速。Budenholzer執教生涯取得484勝317負，勝率為60.42%。

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