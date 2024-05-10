Frank Vogel被解雇！只待1年、9.58億合約放水流　新主帥人選曝光

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太陽這一季擁有Kevin Durant、Devin Booke和Bradley Beal組成的「三巨頭」陣容，但例行賽只拿到第6名，季後賽則是首輪被明尼蘇達灰狼以4：0橫掃出局，成績無疑是讓人無法接受的。
此前有消息指出，Vogel可能會留下，老闆Mat Ishbia的說法也是如此，但Vogel已經失去更衣室球員的信任，最終他還是被開除，太陽籃球營運總裁兼總經理James Jones稱球隊需要做出改變。
「正如我們在5月1日的新聞發布會上所說，包括我本人、Josh Bartelstein在內的球隊領導層和球隊老闆將審視整個籃球運營部門，以確定需要做出哪些改變。」Jones表示，球隊上賽季的表現遠低於預期。他們將評估營運決策並做出必要的改變，以實現成為冠軍級球隊的目標。「我們都需要承擔責任，我的工作就是和Josh以及老闆一起打造一支冠軍球隊。 」
Vogel被解雇 Budenholzer可能接下其職務
Vogel離任之後，根據ESPN報導，曾經在2021年帶領公鹿登頂的Mike Budenholzer目前是太陽新任總教練的有力人選，他之前也傳出是湖人隊考慮的主帥之一。有意思的是，Vogel是帶領2020年洛杉磯湖人奪冠的教練，Budenholzer隔一年也率隊拿下冠軍，看起來太陽頗為偏愛冠軍教練。
Budenholzer是太陽的目標，預計談判將迅速進展。他一直在努力組建教練組，以重返總教練崗位，這一過程也正在加速。Budenholzer執教生涯取得484勝317負，勝率為60.42%。
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