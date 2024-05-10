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7-11母親節賣康乃馨！「一朵120元」眾買過反讚爆　2優勢贏過花店

▲7-11於5月8日起，於限定門市販售「空運進口康乃馨」，單支售價120元。（圖／7-11提供）
▲7-11於5月8日起，於限定門市販售「空運進口康乃馨」，單支售價120元。（圖／7-11提供）

記者張嘉哲/綜合報導

這週末就是一年一度的母親節，有不少人都會回家與媽媽團圓，並且贈送康乃馨等等禮物，然而近幾年超商也跟上鮮花熱潮，在特定節日開賣進口花朵，最近7-11、全家也都賣起了應景的康乃馨。然而就有網友分享去逛7-11時看到「康乃馨一朵要價120元」讓他感到非常驚訝，不過貼文反而釣出不少網友大讚：「超商賣的康乃馨持久包裝又好看！120元真的還好啦」。

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許多網友最近在臉書社團「7-11/全家便利商店討論區」貼文指出「最近看到7-11在賣母親節康乃馨了，一朵120元是不是有一點太貴？」、「在這邊先祝大家母親節快樂，7-11的康乃馨一朵120元，花店的一朵25元，堪稱是頂尖對決」。

▲網友比拼超商康乃馨以及花店的康乃馨售價，結果不少人認為超商康乃馨雖然較貴但略勝一愁。（圖/全家便利商店7-11好物分享區）
▲網友比拼超商康乃馨以及花店的康乃馨售價，結果不少人認為超商康乃馨雖然較貴但略勝一愁。（圖/全家便利商店7-11好物分享區）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「講真花店買單朵的話.....很乾吧」、「7-11的有包裝還是進口的，媽媽收到比較高興吧」、「我選小七的有質感，自己的媽媽一年也才買一次，花店的包裝好像里長送的」、「花店雖然便宜...但包裝我真的無法」、「質感真的不一樣。25元的3天就開始發霉爛掉了，7-11的真的很美」、「去年有買過7-11的超級讚，包裝質感很好，而且可以放比較久，花店超快爛掉」。

7-11康乃馨一朵120元還不算太貴！花店價格曝光

事實上，今年農業部農糧署表示，每年5月第2個星期日是母親節，檔期期間康乃馨價格都會較平常更高，而今年因為受到氣候影響，產量減少2成，使得康乃馨價格提高，根據台北批發市場數據，康乃馨今年每把要價126.5元，對比去年，康乃馨每把平均批發價為每把65元，母親節檔期為每把85元，價格大漲逾40元。

然而民眾如果去花店購買單支康乃馨送給母親，其實真的略有單調，《NOWnews》記者上週末正巧幫友人到花店訂製康乃馨花束，結果大約15朵左右的花束包裝好就要價1500元！記者拿到當下也才知道現在的「鮮花價」如此昂貴，因此7-11這次販售空運來台的康乃馨，雖然單看120元一朵好像很貴，但其實如果到花店訂製花束的話，單朵價格也差不到哪裡去，難怪這麼多人都認為超商有包裝且是進口貨，並不會賣太貴。

▲記者上週替友人訂製康乃馨花束，大約12朵花要價1500元，其實換算下來跟超商單朵價格不差太遠。（圖/讀者提供）
▲記者上週替友人訂製康乃馨花束，大約15朵康乃馨要價1500元，其實換算下來跟超商單朵價格不差太遠。（圖/讀者提供）
超商康乃馨開賣！全家、7-11「一朵真心送給媽媽」

而如果沒有預算製作花束又不想要送媽媽花店簡陋包裝的康乃馨，超商就會是你的好選擇，記者也整理兩家超商開賣康乃馨的相關資訊，提供給民眾參考看看囉！在此先祝全天下媽媽「母親節快樂」！

📌7-11康乃馨花朵

價格：單支售價120元
進口地、康乃馨款式：哥倫比亞粉色、粉橘色、紅色康乃馨
包裝特色：粉紫色搭配LOVE MOM及雪鈴兔波波

📌全家康乃馨花朵

價格：單支售價99元
進口地、康乃馨款式：哥倫比亞粉色、粉橘色、紅色康乃馨
包裝特色：單一粉色

▲全家5月9日起開賣由哥倫比亞空運進口的康乃馨鮮花花束。（圖／全家提供）
▲全家母親節開賣由哥倫比亞空運進口的康乃馨鮮花，一朵99元，包裝是代表母親的粉色。（圖／全家提供）

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