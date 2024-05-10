7-11母親節賣康乃馨！「一朵120元」眾買過反讚爆　2優勢贏過花店

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「講真花店買單朵的話.....很乾吧」、「7-11的有包裝還是進口的，媽媽收到比較高興吧」、「我選小七的有質感，自己的媽媽一年也才買一次，花店的包裝好像里長送的」、「花店雖然便宜...但包裝我真的無法」、「質感真的不一樣。25元的3天就開始發霉爛掉了，7-11的真的很美」、「去年有買過7-11的超級讚，包裝質感很好，而且可以放比較久，花店超快爛掉」。
7-11康乃馨一朵120元還不算太貴！花店價格曝光
事實上，今年農業部農糧署表示，每年5月第2個星期日是母親節，檔期期間康乃馨價格都會較平常更高，而今年因為受到氣候影響，產量減少2成，使得康乃馨價格提高，根據台北批發市場數據，康乃馨今年每把要價126.5元，對比去年，康乃馨每把平均批發價為每把65元，母親節檔期為每把85元，價格大漲逾40元。
然而民眾如果去花店購買單支康乃馨送給母親，其實真的略有單調，《NOWnews》記者上週末正巧幫友人到花店訂製康乃馨花束，結果大約15朵左右的花束包裝好就要價1500元！記者拿到當下也才知道現在的「鮮花價」如此昂貴，因此7-11這次販售空運來台的康乃馨，雖然單看120元一朵好像很貴，但其實如果到花店訂製花束的話，單朵價格也差不到哪裡去，難怪這麼多人都認為超商有包裝且是進口貨，並不會賣太貴。
超商康乃馨開賣！全家、7-11「一朵真心送給媽媽」
而如果沒有預算製作花束又不想要送媽媽花店簡陋包裝的康乃馨，超商就會是你的好選擇，記者也整理兩家超商開賣康乃馨的相關資訊，提供給民眾參考看看囉！在此先祝全天下媽媽「母親節快樂」！
📌7-11康乃馨花朵
價格：單支售價120元
進口地、康乃馨款式：哥倫比亞粉色、粉橘色、紅色康乃馨
包裝特色：粉紫色搭配LOVE MOM及雪鈴兔波波
📌全家康乃馨花朵
價格：單支售價99元
進口地、康乃馨款式：哥倫比亞粉色、粉橘色、紅色康乃馨
包裝特色：單一粉色