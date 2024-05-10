桃園小二生「被逼脫光罰站」爆不當管教　鄰曝男童悲慘遭遇

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黃瓊慧指出，王小弟已經2年級，早就有了自尊心，被問及為何深夜光溜溜跑出門，被社區警衛發現，趕緊拿衣服幫他披上，男童坦言「爸爸叫我脫光衣服在門口罰站，我覺得很丟臉」。警方上門後，豈料父親不敢開門，只敢透過小門縫向警方表示「是他自己要脫光的，不甘我的事」。
對此，鄰居們卻指證歷歷，表示常看到爸爸吼他、粗魯對待，並透露王小弟還有2個姊姊，「王小弟在家裡跟姐姐們完全是差別待遇，彷彿是家裡的傭人，家事都叫他做，每天負責倒垃圾、拖地掃地還不能吃飯」，更爆料王小弟每天要走30分鐘路程到校上課，反觀姊姊們的學校離家裡走路不用10分鐘，爸媽卻每天專車接送。
社區警衛也心疼地說「每次看到想給他東西吃他都不敢拿，因為拿了被發現會被大人罵...」等語。黃瓊慧感謝多位熱心鄰居挺身而出，「如果社會局能早一點介入，是不是王小弟能少受一點苦？」，如今在她的要求下，社會局已緊急介入，這2天向學校請假，並發函給法院做緊急安置。
事後，黃瓊慧表示：「殘忍的是，王小弟的爸爸僅表示會配合調查，昨天也沒有下來關心孩子到底怎麼了？彷彿他並不存在…今天是安置的第二個晚上了，不曉得他的爸媽睡得好嗎？」。桃園市家防中心表示，前天接獲消息已緊急安置，至於男童父親行為是否僅不當管教或涉及刑責，將進一步調查釐清。
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