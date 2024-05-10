浤圃機構圓山特區案動土　主打首購首換住進富人區

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談及高雄富豪聚落少不了圓山特區，依財政部綜所稅統計，圓山特區所屬大華里年年榜上有名，2021年所得平均數達113.8萬元，里內有許多上市櫃老闆與任職於長庚醫護主管，造就居住水平齊一。
蘇姿菁指出，圓山特區另項無可取代優勢來自於屬低密度住宅區，公園綠地多且建物多為大地坪豪墅，造就如同北市陽明山生活圈，名人爭相置產，政商名流齊聚。
浤圃機購整合圓山特區主幹道球場路旁昌華街，打造佔地786坪地上14樓2-3房危老建築，大樓共156戶，當中2房22.99~23.56坪共104戶，3房33.99~34.1坪52戶，零店面純住宅，單層6戶配2部電梯，訴求首購首換族亦能享有豪宅區段生活，建案另規劃4戶地坪34.5-41.9坪，建坪120坪，面寬7米可停2-5輛車電梯豪墅，客層鎖定企業主與長庚醫生。
蘇姿菁表示，公司品牌經營朝兩面相經營，「打造都更危老第一品牌」與「建置TOD住宅」，如在漢神巨蛋商圈推出超高制震危老案「浤圃巨星」、漢神大立商圈未來亦有超高五福都更案，另包括205兵工廠及富邦大順百貨商場周邊，均有土地整合推動，而TOD住宅從早期高雄車站旁「星帝標」、捷運後勁站旁「星捷座」，到近年鄰近捷運巨蛋站「星潮Style」、「浤圃巨星」。9日動土的圓山特區青雲段案，基地鄰近捷運黃線Y6站(本館路/汾陽路)，同時也是危老案，讓首購首換族可卡位捷運黃線富豪區。