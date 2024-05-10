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浤圃機構圓山特區案動土　主打首購首換住進富人區

▲浤圃機購鳥松區青雲段地上14樓大樓及4戶豪墅案動土。（圖／記者陳美嘉攝，2024.05.09）
▲浤圃機購鳥松區青雲段地上14樓大樓及4戶豪墅案動土。（圖／記者陳美嘉攝，2024.05.09）

記者陳美嘉／高雄報導

浤圃機購9日舉辦鳥松區青雲段地上14樓大樓及4戶豪墅案動土。社區屬大華里圓山特區核心，周邊擁捷運黃線建設，地段緊鄰鳳山與三民兩大人口紅利區，大樓規劃2-3房，訴求首購首換族亦能享有富豪生活圈，電梯豪墅則規劃大地坪與大面寬，建案預計下半年進場。

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浤圃機構總經理蘇姿菁表示，高雄城市發展近年來居住人口大量往北高與東高移動，而全市人口最密集區域分屬三民與鳳山，連結兩區段就屬長期富人群居圓山特區及近年來商業機能活絡文山特區，然而有別於文山特區大樓推案一棟棟興建，在土地供給更為稀缺的圓山特區，長期就屬富豪聚落，生活圈鄰近澄清湖，透過澄清路連結，往北可達澄清湖風景區及南台醫療量能充沛高雄長庚醫院，往南可直通衛武營國家藝術文化中心及佔地4.3公頃，預計2026年完工高雄LaLaport百貨。

談及高雄富豪聚落少不了圓山特區，依財政部綜所稅統計，圓山特區所屬大華里年年榜上有名，2021年所得平均數達113.8萬元，里內有許多上市櫃老闆與任職於長庚醫護主管，造就居住水平齊一。

蘇姿菁指出，圓山特區另項無可取代優勢來自於屬低密度住宅區，公園綠地多且建物多為大地坪豪墅，造就如同北市陽明山生活圈，名人爭相置產，政商名流齊聚。

浤圃機購整合圓山特區主幹道球場路旁昌華街，打造佔地786坪地上14樓2-3房危老建築，大樓共156戶，當中2房22.99~23.56坪共104戶，3房33.99~34.1坪52戶，零店面純住宅，單層6戶配2部電梯，訴求首購首換族亦能享有豪宅區段生活，建案另規劃4戶地坪34.5-41.9坪，建坪120坪，面寬7米可停2-5輛車電梯豪墅，客層鎖定企業主與長庚醫生。

蘇姿菁表示，公司品牌經營朝兩面相經營，「打造都更危老第一品牌」與「建置TOD住宅」，如在漢神巨蛋商圈推出超高制震危老案「浤圃巨星」、漢神大立商圈未來亦有超高五福都更案，另包括205兵工廠及富邦大順百貨商場周邊，均有土地整合推動，而TOD住宅從早期高雄車站旁「星帝標」、捷運後勁站旁「星捷座」，到近年鄰近捷運巨蛋站「星潮Style」、「浤圃巨星」。9日動土的圓山特區青雲段案，基地鄰近捷運黃線Y6站(本館路/汾陽路)，同時也是危老案，讓首購首換族可卡位捷運黃線富豪區。

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