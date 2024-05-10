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金塊該怎麼限制Edwards？詹皇獻錦囊妙計：包夾他讓Gobert處理球

▲建議金塊應該更多在擋拆情境中讓灰狼中鋒Rudy Gobert處理球，而不是讓體能勁爆的「蟻人」Anthony Edwards取得太多空間或深入禁區。（圖／美聯社／達志影像）
▲建議金塊應該更多在擋拆情境中讓灰狼中鋒Rudy Gobert處理球，而不是讓體能勁爆的「蟻人」Anthony Edwards取得太多空間或深入禁區。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊在次輪季後賽陷入0：2落後，兩個主場都被明尼蘇達灰狼給攻破，衛冕之路陷入危機。在「詹皇」LeBron James和JJ Redick共同主持的節目《Mind the Game》第7集中，兩人對此做出分析，詹皇建議金塊應該更多在擋拆情境中讓灰狼中鋒Rudy Gobert處理球，而不是讓體能勁爆的「蟻人」Anthony Edwards取得太多空間或深入禁區，從而讓整個灰狼進攻端打開局面。

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金塊在前兩戰面臨的最大問題是雙星打不出來，以及防守端無法限制Anthony Edwards和Karl-Anthony Towns，第一個問題取決於Jamal Murray的左小腿傷勢恢復情況以及如何激發Nikola Jokic的得分慾望，後一個問題則可以透過一些策略安排加強限制。

LeBron James：金塊應該考慮包夾Edwards，讓Gobert去處理球

LeBron James在系列賽開打前與JJ Redick在節目上對這個系列賽（影片是在系列賽開始前錄製的）做出分析，他已經預測到灰狼可能會針對Jokic這個點進行大量擋拆進攻，James直言金塊應該考慮包夾Edwards，讓Gobert去處理球。

「這將迫使Rudy Gobert在口袋區域擔當決策者。反正我會那麼做，因為他和Anthony Davis在口袋區域接到球的威脅不一樣。」James如此說道，「沒錯，他有能力進球，他是一個NBA球員，這也不是他第一次被其他球隊包夾持球人後放空。但是當你允許Ant切入禁區，或者允許他繞過防守人加速，將會為灰狼隊取得太多的機會。」James強調這只是他做出的預測，實際系列賽會如何進行，教練還需看實戰情況調整。

▲丹佛金塊Aaron Gordon反而是打垮湖人的關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹佛金塊前鋒Aaron Gordon這一輪被限制，無法取得空接灌籃機會，讓他在進攻端作用降低。（圖／美聯社／達志影像）
Draymond Green直言灰狼廢掉了Aaron Gordon的進攻作用　漏斗戰術執行出色

而金州勇士明星大前鋒Draymond Green也在個人節目上對這一輪系列賽做出分析，他認為灰狼在「漏斗戰術」上做得比湖人更好，因為他們有出色的球員能夠完成這項任務。

「灰狼和我想的一樣，他們讓Towns去頂Jokic，讓Gobert站在Aaron Gordon空接灌籃的位置阻止他。」Green這樣說道，「看過金塊比賽的都知道這是他們常用的戰術，他們會讓Jokic背框單打，然後拋投或假裝拋投結果是傳給Gordon的空接。但這一輪Gobert不去協防Jokic的拋投，因為你命中率最多就5成，進了就進了，而我絕不讓AG灌籃的。」

Green認為灰狼這樣做，讓Gordon在場上進攻端的作用近乎消失了，打得很掙扎，被迫出手了一些跳投。「你不讓他完成這些空接扣籃，他所有的方面都會下滑，包括他的進攻籃板，防守，激情和拼搶等等，因為他失去了他最常用的進攻戰術所以無法找到狀態。」

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