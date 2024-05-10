今天就衝！超商美式、拿鐵買2送2　全家母親節「咖啡18杯520元」

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📍門市｜5月10日
◾大杯莊園級美式買2送2，5折，原價45元、特價23元
◾大杯莊園級拿鐵買2送2，5折，原價55元、特價28元
◾大杯濃厚系莊園級美式買2送2，5折，原價55元、特價28元
◾大杯濃厚系莊園級拿鐵買2送2，5折，原價65元、特價33元
🟡全家便利商店
📍門市｜5月10日至5月12日
◾特大杯經典美式第2杯10元，5.8折，原價60元、特價35元
◾大杯蜜露珂娜膠原拿鐵第2杯10元，5.5折，原價99元、特價55元
◾特大杯柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.9折，原價65元、特價38元
◾Fami!ce 霜淇淋第2支10元，6.1折，原價49元、特價30元
（加10元贈Pocky香蕉棒
📍APP｜5月10日至5月12日
◾中杯單品美式10杯520元，6.5折，原價80元、特價52元
◾中杯單品拿鐵9杯520元，6.4折，原價90元、特價58元
◾大杯經典美式18杯520元，6.5折，原價45元、特價29元
◾大杯經典拿鐵15杯520元，6.4折，原價55元、特價35元
◾私品茶55元系列15杯520元，6.4折，原價55元、特價35元
◾私品茶65元系列13杯520元，8.3折，原價65元、特價40元
◾Fami!ce霜淇淋15支520元，7.1折，原價49元、特價35元
📍APP｜5月8日至5月10日
◾40元／55元／65元私品茶，同價位買2送1，6.7折
◾古早味紅茶、四季春青茶，任選買2送1，6.7折
🟡7-ELEVEN
📍門市｜5月8日至5月12日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾英式紅茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
📍APP｜5月10日至5月14日
◾To b. by agnès b.經典冰可可2杯120元，6.1折（原價99元、特價60元）
◾厚乳拿鐵買5送2，7.1折（原價65元、特價46）
◾蜂蜜拿鐵買5送2，7.1折（原價80元、特價57元）
◾燕麥系列指定冰飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
◾精品冰燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）
◾指定風味熱飲買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
活動品項：皇家伯爵／太妃焦糖瑪奇朵／脆酷摩卡／焙烤榛果／可可歐蕾
📍門市｜5月1日至5月28日
◾大杯西西里檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
🔎全台氮氣冷萃咖啡門市查詢（點此連結）
🟡美廉社
📍門市｜5月10日至5月12日
◾大杯經典拿鐵買1送1，5折，原價55元、特價28元