拍抖音稱員工鬧分手「與我何干」！百度女副總挨轟冷血　下場慘了

百度「冷血」女副總璩靜離職！挨轟欠共情能力　新公司深圳已註冊

▲中國百度集團的公關副總裁璩靜，近期在抖音發布的影片內容，挨批是冷血慣老闆、欠缺對下屬的同理心。引發風波後已從百度離職。（圖／翻攝自微博）
▲中國百度集團的公關副總裁璩靜，近期在抖音發布的影片內容，挨批是冷血慣老闆、欠缺對下屬的同理心。引發風波後已從百度離職。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國百度集團的公關副總裁璩靜，近期在抖音發布影片，內容聲稱：「為什麼要考慮員工的家庭」、「我們的關係就是僱傭關係」，「員工鬧分手提辭職我秒批」，挨批根本就是冷血慣老闆，她本人於9日凌晨發文道歉，並清空個人抖音帳號內容，只留下道歉啟事。9日晚間百度證實璩靜已離職，有中媒報導稱，璩靜離職前已在深圳註冊公司，經營範圍包括文化娛樂經紀人、顧問策劃服務等等。

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綜合《澎湃新聞》等中媒報導，璩靜9日凌晨在朋友圈發文，說個人拍攝短片引起風波，在發布短片前也沒先徵求公司意見，不符合相關流程，不代表公司立場，卻因影片中許多不妥不適之處，導致外界誤解公司價值觀和企業文化，造成了嚴重傷害，對此道歉，並強調發短片的初心是想把工作做好，只是太心急，方法不當，會誠懇接受各種批評，認真改進個人的溝通和管理方式。

百度內部消息人士透露，璩靜已從公司離職，內部系統狀態顯示為「已離職」，其抖音帳號尚未註銷，但帳號簡介已不再顯示為百度副總裁。資訊顯示，璩靜事件本週一度導致百度股價蒸發逾新台幣250億。

還有人挖出璩靜帳號的點讚數和粉絲數據分析，發現號稱「5天漲粉百萬」的抖音帳號疑似是買來的，原是一家頗有人氣的服飾店，而非璩靜本人從零起步培養。

此外，眼尖的中媒也透過「天眼查APP」資訊，了解到一間上月底剛成立的「深圳市哇咔哇咔文化有限公司」，法定代表人就是璩靜，持股比例高達90%，另一名股東鄒少歡則是璩靜在百度任職期間的助理。

報導指出，「深圳市哇咔哇咔文化有限公司」的業務，以網路服務為主，註冊資本為1萬元人民幣，經營範圍包括日用品銷售、家電銷售、通訊設備銷售、服飾服飾零售、文藝創作、文化娛樂經紀人、諮詢規劃服務等。

「百度副總裁璩靜已離職」一詞登上微博熱搜，不少中國網友都批評，一個上市國際影響力的公司副總裁，本就不該用尖酸刺耳的方式說話：「人狂必有禍，天狂必有災，錯把平台當成自己的私人空間，上市公司的高階主管言論要自我約束」、「其實她就不是一般家庭出身的，所以沒有普通人的共情能力，尊重心和平等心」；但也有人質疑：「人家這是準備另起爐灶，走黑紅流量路線帶貨了吧」。

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