百度「冷血」女副總璩靜離職！挨轟欠共情能力　新公司深圳已註冊

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百度內部消息人士透露，璩靜已從公司離職，內部系統狀態顯示為「已離職」，其抖音帳號尚未註銷，但帳號簡介已不再顯示為百度副總裁。資訊顯示，璩靜事件本週一度導致百度股價蒸發逾新台幣250億。
還有人挖出璩靜帳號的點讚數和粉絲數據分析，發現號稱「5天漲粉百萬」的抖音帳號疑似是買來的，原是一家頗有人氣的服飾店，而非璩靜本人從零起步培養。
此外，眼尖的中媒也透過「天眼查APP」資訊，了解到一間上月底剛成立的「深圳市哇咔哇咔文化有限公司」，法定代表人就是璩靜，持股比例高達90%，另一名股東鄒少歡則是璩靜在百度任職期間的助理。
報導指出，「深圳市哇咔哇咔文化有限公司」的業務，以網路服務為主，註冊資本為1萬元人民幣，經營範圍包括日用品銷售、家電銷售、通訊設備銷售、服飾服飾零售、文藝創作、文化娛樂經紀人、諮詢規劃服務等。
「百度副總裁璩靜已離職」一詞登上微博熱搜，不少中國網友都批評，一個上市國際影響力的公司副總裁，本就不該用尖酸刺耳的方式說話：「人狂必有禍，天狂必有災，錯把平台當成自己的私人空間，上市公司的高階主管言論要自我約束」、「其實她就不是一般家庭出身的，所以沒有普通人的共情能力，尊重心和平等心」；但也有人質疑：「人家這是準備另起爐灶，走黑紅流量路線帶貨了吧」。