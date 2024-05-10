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衝日本「內行不是逛唐吉訶德」！便宜2家眾眼睛全亮：至少5折以上

▲不少人去日本一定都會逛唐吉訶德，雖然台灣也已經有分店，但在地的商品價格更低。（圖/Google評論）
▲不少人去日本一定都會逛唐吉訶德，雖然台灣也已經有分店，但在地的商品價格更低。（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

日本人氣連鎖品牌賣場「唐吉訶德」非常受到歡迎，來台至今也已經開了5家分店，人氣紅不讓，然而雖然台灣有分店，但畢竟在地店家加上匯率的問題，去到當地還是會有不少人跑去「唐吉訶德」撿便宜。不過近日就有網友分享，自己去日本的時候發現當地的「大創生活百貨」更好買！因為匯率最低時單件只要22元台幣就能入手，直接大掃貨，而也有人表示另外一家名為「3COINS」也非常的好買，引起熱烈討論。

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一名網友在臉書社團「我愛逛市場市集市場超商」貼文指出「日幣現在便宜，日本的大創超好買，台灣單件49元，換到匯率低的時候，只要22元左右，朋友在買LV我則是掃大創哈哈哈」。

▲大創生活百貨台灣雖然也有分店，不過不少人去逛過日本大創後，發現因為匯率關係，價格至少有五折以上超好買。（圖/Google＠大創台北永康店）
▲大創生活百貨台灣雖然也有分店，不過不少人去逛過日本大創後，發現因為匯率關係，價格至少有五折以上超好買。（圖/Google＠大創台北永康店）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「上次就去幫兒子買便當袋，一個不到25元台幣！直接買5個輪著用XD」、「真的！日本大創比台灣好逛很多耶」、「真的！我二月去的時候買了一堆洗衣袋，好用又便宜」、「上週去也在大創掃一堆，比台灣好買多了！日本的百元店真的超好買的，可以挖到一堆寶」、「我上次買6樣，台幣大概130左右，台灣就要294了差5折以上蠻多的.....」。

飛日本別老是只會逛唐吉訶德！3COINS「品質也不輸無印良品」

然而除了大創生活百貨之外，還有內行人推薦一家名為「3COINS」的店家，就是3個100圓硬幣（300日圓）意思，也是主打大多數產品都是在300日圓就能買到生活雜貨的店家，是隸屬於服飾品牌集團「PAL」底下的生活雜貨品牌，其實就有點像無印良品的風格，質感不會輸。

除了生活雜貨之外，後來還有延伸出升級版的「3COINS+plus」，多販售了美容小物、居家香氛、寵物、嬰兒用品等等，如果過去你到日本遊玩的時候都只會逛唐吉訶德跟連鎖藥妝店，也許下次去日本時，改逛大創或者3COINS，也許會開啟你不同的購物視野哦！

▲日本知名的(圖/日本人の日本旅遊指南）
▲日本知名的3COINS賣場，是主打大多數產品都是在300日圓就能買到生活雜貨的店家，也有不少人推薦到日本必逛！（圖/翻攝日本人の日本旅遊指南）
日本文化殺進台灣！唐吉訶德對手LOPIA「已經在台要開第4家」

全民瘋日本文化，近幾年除了唐吉訶德在台灣連續開5家店之外，還有另一家超市「LOPIA」也在台灣開設3家分店，分別在「台中三井lalaport」、「桃園春日JC Park食尚廣場」、「新北中和GlobalMall環球購物中心」，預計在2024年6月在「新莊宏匯廣場HONHUI PLAZA」設立海外四號店，來勢洶洶。

事實上，LOPIA於1971自神奈川縣起家，前身是一家肉鋪，1980年才轉型為超市零售集團，在銷量業績急速成長下，如今LOPIA在日本各地已有約80間門市、5座食品加工廠，年營業額也突破3000億日幣，成為不少日本人下班必逛的超市，還沒逛過的民眾，不用到日本當地，也能在台灣搶先體驗看看囉！

▲Global Mall新北中和引進日本連鎖超市「LOPIA」，雙北首店於2月1日開幕，主打手作壽司、多元熟食。（圖／Global Mall提供）
▲Global Mall新北中和引進日本連鎖超市「LOPIA」，雙北首店於今年2月1日開幕，主打手作壽司、多元熟食。（圖／Global Mall提供）

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