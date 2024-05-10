見「十大人氣立委」排名 徐巧芯喊「綠照三餐伺候」：打不倒我！
國民黨立委徐巧芯近日因大姑夫妻詐騙案以及身上行頭等爭議，多次登上媒體版面，位居《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統整理出的「十大人氣立委」第一名。對此，徐巧芯指出，民進黨是照三餐伺候她，基本上都是用羞辱的方式，但是打不倒她。
記者王德蓉／綜合報導
徐巧芯位居「十大人氣立委」聲量第一名，她9日在節目《少康上線啦》表示，綠媒照三餐伺候她，聲量當然高。徐巧芯也說，好感度方面，當然立法院長韓國瑜0.6最，自己為0.36，民進黨立院總召柯建銘只有0.28、立委吳思瑤則僅0.26。
徐巧芯說，民進黨是照三餐伺候她，基本上都是用羞辱的方式，但是打不倒她，她不是一個那麼容易就被霸凌成功的人。她也透露那天碰到傅崐萁之所以會哭，因為當時是去看災民，好多立委一起坐了2個小時的車到花蓮，去聽花蓮民眾的聲音，沒想到大家都在問她這件事，覺得沒幫到災民，也讓事情失去焦點，她想早知道就不要來，因此當她看到傅崐萁就覺得很抱歉、很愧疚，也對災民以及花蓮的立委，覺得非常愧疚。
該「十大人氣立委」的研究資料是由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，資料蒐集範圍為Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，分析時間範圍為3月29日至4月28日，共1個月。