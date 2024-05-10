涉洩露臨檢情資！海山分局1巡佐貪污罪聲押 3交保2請回
新北市海山警分局爆重大違紀，6名派出所員警因涉嫌包庇轄區麻將賭場，甚至擅查民眾個資，新北地檢署8日深夜發動搜索，帶回6名員警、4名賭場業者，並約談7名證人。案經檢察官複訊後，今（10）晨將江翠所陳姓巡佐與1名賭場業者聲押禁見、3名警員與2名業者諭令以3萬元至50萬元交保，另2名員警訊後無保請回。
社會組／綜合報導
據了解，新北市板橋及三重一帶有業者經營地下賭場，轄區海山警分局江翠派出所50歲陳姓巡佐、32歲林姓警員與業者往來頻繁，其中陳姓巡佐已從警30年，過去也涉及簽賭被送辦，後因罪證不足不起訴。
海山分局去年接獲內部檢舉，發現陳姓巡佐疑因積欠賭債，涉洩露警方臨檢情資給賭場，以提前防範或轉移陣地，藉此取得好處。檢調也查出，江翠所4名員警疑遭陳姓巡佐利用，在不知情的情形下，協助擅查民眾個資，涉違反個資法等罪嫌，一併約談到案。
新北地檢署8日指揮調查局新北市調處、新北市警察局，深夜兵分多路搜索賭場與派出所，共約談15人到案。案經檢方複訊後，以涉犯貪污治罪條例、刑法洩密、賭博、違反個資法等重罪，且有逃亡、勾串滅證之虞，將陳姓巡佐及陳姓賭場業者聲押禁見。
另，林姓員警以15萬元交保，呂姓、湯姓業者則各以50萬元、5萬元交保；至於涉及私查民眾個資的4名警員，因暫未查出收賄事證，因此將其中2人各以3萬元交保，另2人無保請回。