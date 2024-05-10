歐洲線期貨飆！全球運價大漲訊號亮了 貨櫃三雄今日續揚帆起行
歐美補庫存需求出籠，導致歐美兩線艙位吃緊，市場分析，隨著中國五一長假後的復工大潮啟動，對貨櫃的需求會陸續增加，昨（9）日歐洲線期貨再度大漲11%，激勵今（10）日貨櫃三雄持續走高，帶動航運類股指數早盤大漲逾2.5%。
記者陳郁柔／台北報導
上週因為中國五一長假，並沒有公布最新的貨櫃輪報價（SCFI），而被市場認為運價先行指標的歐線集運期貨指數昨天率先大漲11%，也顯示出來市場的運價未來是走揚的趨勢。業者指出，受惠於歐洲市場經濟回春比期快，貨櫃需求量大增，開始擠壓到其他航線的需求，北美線目前需求量也在增加中，北美線5月要找艙位到美國難度非常高。
再加上昨日貨櫃航商萬海公布第一季財報，合併營收276.18億元，年增8.08%，稅後淨利新台幣46.23億元，每股稅後淨利（EPS）1.65元，營運績效轉虧為盈，主要受惠於運價成長，以及美元兌新台幣匯率升值。
展望後市，萬海表示，船舶運力受中東地緣政治緊張、船舶繞行導致周轉率下降及景氣回溫等各項因素影響，預期營運穩健好轉，將謹慎檢視航線布局回應客戶需求，並持續進行船舶汰舊換新提升競爭力。
至於長榮、陽明因為在歐洲、北美航線均部署重兵，這一波運價持續衝高利基下，營運也將一齊受惠。
種種利多簇擁之下，航運股今日走高，類股指數早盤大漲逾2.5%。萬海大漲逾7%，陽明、台驊投控上漲逾5%，長榮上漲逾4%，華航上漲逾3%。