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天氣預報／母親節全台變天！颱風生成機率曝光　周日、周一雨最大

▲母親節（12日）鋒面接近，各地轉有局部短暫陣雨或雷雨，下週雨勢最明顯的兩天是週日以及下週一。（圖／《NOWnews》資料照）
▲母親節（12日）鋒面接近，各地轉有局部短暫陣雨或雷雨，下週雨勢最明顯的兩天是週日以及下週一。（圖／《NOWnews》資料照）

記者鍾怡婷/綜合報導

今明（10、11）兩天把握好天氣，母親節（12日）鋒面接近，各地轉有局部短暫陣雨或雷雨，下週一(13日)鋒面快速南下、通過，各地有局部陣雨或雷雨，下週雨勢最明顯的兩天是週日以及下週一。此外，週菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展，但機率有降低的跡象，應繼續觀察。

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氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」預報指出，今（10）日大陸高壓挾乾空氣，各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。白天北舒適微熱、南偏熱，早晚偏涼。各地區氣溫：北部18至29度，中部18至33度，南部20至34度，東部19至30度。明（11）日高壓迴流，各地多雲時晴、氣溫漸升，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。

下週（12）日鋒面接近，大氣趨不穩定，轉有局部短暫陣雨或雷雨；下週一（13日）鋒面快速南下、通過，各地有局部陣雨或雷雨、再好轉為多雲；應注意「對流胞」帶來小範圍的「劇烈天氣」。

▲母親節（12日）起受鋒面影響，西半部轉有局部陣雨或雷雨，宜花東午後亦有局部短暫雨。週日傍晚起至週一中午前，彰化以北有局部較大陣雨或雷雨，午後各地有局部短暫陣雨，宜花東亦有局部短暫雨。（圖／中央氣象署提供）
▲母親節（12日）起受鋒面影響，西半部轉有局部陣雨或雷雨，宜花東午後亦有局部短暫雨。週日傍晚起至週一中午前，彰化以北有局部較大陣雨或雷雨，午後各地有局部短暫陣雨，宜花東亦有局部短暫雨。（圖／中央氣象署提供）
下週二至週四（14至16日）鋒面已南移、在巴士海峽至呂宋島徘徊，各地多雲時晴，午後近山區偶有局部短暫陣雨的機率；下週二、三鋒後有涼空氣，白天舒適至偏熱，早晚很涼；下週四氣溫升。

並且根據美國模式持續模擬，下週菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展，但機率有降低的跡象；其他各國模式亦有類似的調整，應繼續觀察。

▲最新(9日20時)美國系集模式(GEFS)模擬圖顯示，下週菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展，但機率有降低的跡象(左圖)。最新歐洲(ECMWF)系集模式12日20時模擬圖(右圖)亦顯示，「熱帶擾動」的發展機率亦有類似的調整。(圖擷自weathernerds，ECMWF)
▲最新（9日20時）美國系集模式模擬圖顯示，下週菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展，但機率有降低的跡象（左圖）。最新歐系集模式12日20時模擬圖（右圖）亦顯示，「熱帶擾動」的發展機率亦有類似的調整。（圖／擷自weathernerds，ECMWF）

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