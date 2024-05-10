天氣預報／母親節全台變天！颱風生成機率曝光 周日、周一雨最大
今明（10、11）兩天把握好天氣，母親節（12日）鋒面接近，各地轉有局部短暫陣雨或雷雨，下週一(13日)鋒面快速南下、通過，各地有局部陣雨或雷雨，下週雨勢最明顯的兩天是週日以及下週一。此外，週菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展，但機率有降低的跡象，應繼續觀察。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」預報指出，今（10）日大陸高壓挾乾空氣，各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。白天北舒適微熱、南偏熱，早晚偏涼。各地區氣溫：北部18至29度，中部18至33度，南部20至34度，東部19至30度。明（11）日高壓迴流，各地多雲時晴、氣溫漸升，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。
下週（12）日鋒面接近，大氣趨不穩定，轉有局部短暫陣雨或雷雨；下週一（13日）鋒面快速南下、通過，各地有局部陣雨或雷雨、再好轉為多雲；應注意「對流胞」帶來小範圍的「劇烈天氣」。
下週二至週四（14至16日）鋒面已南移、在巴士海峽至呂宋島徘徊，各地多雲時晴，午後近山區偶有局部短暫陣雨的機率；下週二、三鋒後有涼空氣，白天舒適至偏熱，早晚很涼；下週四氣溫升。
並且根據美國模式持續模擬，下週菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展，但機率有降低的跡象；其他各國模式亦有類似的調整，應繼續觀察。