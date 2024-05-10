灰狼G3要力拼主場聽牌！老將Mike Conley：面對金塊沒有鬆懈空間

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Mike Conley稍早在球隊訓練結束後接受方面，談到了回到自家主場迎戰金塊，他說：「我們的對手是金塊，我們沒有鬆懈的空間。他們的訓練非常紮實，我相信他們會做好準備的。我們要能夠匹配他們的能量，並打出比他們更棒的表現。」「我們就是想要打出身體對抗、想要在場上打出侵略性。我們就是想把精力都花在自己的身上，而不是擔心其他球隊。」
灰狼總教練Chris Finch也接受訪問，並表示：「我們現在非常的專注，我們專注在制訂比賽當中的計劃和一些比賽細節，下一場比賽是另一個我們可以去證明自己，是否夠專注和成熟的機會。」
談到隊友Rudy Gobert拿下DPOY Conley不吝嗇給予鼓勵
至於談到隊友Rudy Gobert拿下生涯第4座最佳防守球員，Mike Conley則是不吝嗇地給予鼓勵，「我為Rudy Gobert拿下最佳防守球員獎感到高興，他非常的努力，這是他應得的。」
「顯然他在防守端的角色，也幫助到了球隊，我們都為他感到驕傲，希望他之後能第5次得到最佳防守球員獎。Gobert就是一直在強調防守才是我們的優先事項，如果我們要成為一支強隊的話，我們就一定要先做好防守。」
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