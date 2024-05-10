金控首家！今年前4月已賺破500億元　國泰金股價早盤大漲逾6%

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國泰人壽4月稅後淨利104.0億元，累計稅後淨利351.4億元。單月獲利表現佳，主要反映資本利得貢獻、外匯操作表現佳及經常性收益挹注。今年以來資本市場上揚，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。
雖然4月受到美國通膨數據高於預期，且美國聯準會（Fed）態度相對偏鷹，市場持續收斂降息預期，推升美債利率走揚並使美股承壓，但國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得；另隨美元彈升，台幣兌美元單月貶值1.7%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加以經常性收益持續挹注下，整體獲利表現亮眼，4月淨值比逾8%，RBC亦高於300%，體現資本維持強健，清償能力無虞。
國泰世華銀行4月稅後淨利30.5億元，累計稅後淨利134.7億元，年成長12%。今年以來把握利率高檔，持續佈建外幣有價證券部位，累計淨利息收入穩健成長；財富管理各項商品銷售動能強勁，信用卡手續費收入持續成長，整體淨手續費收入表現亮眼，而主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數約逾600萬張，動卡率亦表現良好。截至4月底逾放比率為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1424%，資產品質維持穩健。
國泰產險簽單保費維持雙位數成長，累計獲利創同期新高：國泰產險4月稅後淨利0.9億元，累計稅後淨利9.6億元，創歷史同期新高。對於0403花蓮地震相關自留賠款金額仍陸續確認統計中，賠款損失已安排適當再保，影響可控。在質量並重經營理念下，今年以來簽單保費維持雙位數成長，整體獲利表現持續增長創高。
國泰證券4月稅後淨利2.7億元，累計稅後淨利11.8億元，年成長104%，累計獲利創下同期歷史新高，主要因國內景氣復甦，台股成長動能穩健，截至4月底國泰證券台股累計經紀市佔率達4.1%、台股定期定額累計投資金額突破180億元，雙雙創下歷史新高。
國泰投信4月稅後淨利1.9億元，累計稅後淨利7.7億元，年成長49%，總管理資產規模達新台幣1.79兆元。4月以伊衝突升級，帶動全球金融市場出現大幅震盪，投資人透過ETF定期定額投資因應市場變化，其中國泰永續高股息（00878）扣款人數快速增至25萬6千人，是ETF定額扣款人氣王，債券市場在美國Fed主席鮑爾公開表示近期通膨數值高於預期後，市場降低降息預期，美國10年期公債殖利率彈升至4.7%，投資人持續觀察利率高點進場鎖利，國泰20年美債（00687B）已第11次追募。