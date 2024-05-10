韓女團TripleS剛以24人發首張專輯！公司再曝喜訊：將於日本出道
韓國女團TripleS在8日以完整的24人團體發行首張正規專輯《ASSEMBLE24》，因為成員人數是K-POP團體中最多的，引起不少關注。沒想到，TripleS的公司在昨（9）日宣布，她們已經跟日本Sony Music旗下的公司SME Records簽約，將正式在日本出道，掀起網友熱烈討論。
記者洪生儒／綜合報導
女團TripleS在2023年2月發行迷你專輯《ASSEMBLE》正式出道，並在今年4月4日公布完整的團體成員總共有24人，並於8日以完整的24人團體狀態推出首張正規專輯《ASSEMBLE24》。不料，才剛發行第一張正規專輯，又透過日本官網宣布TripleS在日本出道的消息，讓粉絲們都相當驚喜。
據了解，TripleS在日本的經紀管理是由SM娛樂的日本法人Stream Media Corporation和Ligareaz共同負責，日本公司透過官網宣布，她們與日本Sony Music旗下公司SME Records簽約，將正式於日本出道。TripleS在日本出道的時間目前還沒公布，但官網已經先曝光多位成員用韓文跟日文寫下的親筆信，而在官方社群上也公開成員們為日本出道所錄製的短片。
TripleS日本成員山田楓表示：「終於以24人出道了，可以在日本進行等待已久的活動，真的很開心，今後也會經常去日本，一起創造美好回憶吧！」高麗真友則表示：「可以在出生長大的日本以女團日本成員的身分活動，感到很幸福！期待見到日本的WAV，再等我們一下，愛你們。」其他成員也都表示非常期待到日本進行活動，也透露未來在日本的活動會增加，讓粉絲們都相當期待。
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