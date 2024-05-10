統一Q1大賺55億！本業、業外雙雙表現亮眼 每股賺0.97元
統一企業公布今年首季合併營收為1587.56億元，年增20.8％，主要受惠於轉投資統一超商、統一中控、統一食品本業等表現穩定，稅後純益55.34億元，年成長10.6％，每股稅後純益（EPS）為0.97元，年增0.09元。
記者鄭妤安/台北報導
統一本業持續秉持聚焦經營及穩定增長；而金雞母統一超商則在台灣7-ELEVEN及菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）、悠旅生活（星巴克）等共同努力下，Q1合併營收首度衝破800億元，創同期新高，主要在於持續以創新、精業、整合深耕在地，線上線下積極展店、深耕OPENPOINT生態圈，鮮食、CITY系列、思樂冰、霜淇淋、飲料、零食等均表現亮眼，有效挹注營收。
再者，家福營收於去年7月起開始併入合併報表，Q1便利商店及流通物流事業部整體營收較去年同期增加252.48億元，成長37.6%。
統一中控因由飲品帶動營收，茶、果汁和奶茶表現較為突出，方便麵食品業務持續打磨產品力，豐富多元化場景，營收保持穩健增長，第1季食品及食糧事業部整體營收較去年同期增加21.96億元，成長5.2%。
此外，統一實業本期淨利1.53億元較去年同期減少1.47億元，衰退49.0%，主要是鐵產品的售價較同期降低影響獲利，導致本期淨利衰退；台灣神隆本期淨利1.40億元較去年同期增加0.98億元，成長233.3%，由於各項業務營收增長，使得本期淨利成長。