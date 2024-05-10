520在即！新執政團隊將上任　聚焦5產業、趁震盪布局核心戰略股

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張正中指出，觀察目前產業景氣概況，仍以AI應用相關領域最具備成長動能，PC、手機及消費電子產業的持續成長力道，可能受到產能落後影響，獲利動能稍存在疑慮，也是近期股價徘徊的主因，不過個別標的仍有成長可期，大盤震盪之際，更應留意個股投資機會。
此外，觀察今年後續影響盤面變化仍有多項重大議題，第一金投信指出，近期台股在歷史高檔區間，漲多面臨震盪盤，但接著投資市場仍有多項影響行情的重大議題待發酵，像是5月份起的股東會、除權息行情，7月份的巴黎奧運，9月份則有蘋果新機發表，11月是美國總統大選等，這也預告整理後行情並不看淡，投資人宜趁跌勢早一步卡位下半年利多議題與科技應用多點開花題材等。
張正中分析，今年景氣對策信號連續亮出3個代表「穩定」的綠燈，AI應新興科技應用商機強勁，出口、生產與銷售旺，第一季台灣經濟成長更高達6.51%，創11個季度以來的新高，儘管近期企業獲利動能略見疑慮，可能影響短線股價上攻動能，惟相較去年預估，整體台股、科技股與非科技股，獲利數據同步出現雙位數成長，一旦下半年重大議題發酵，可望再推升股價續揚。
第一金投信也提醒，今年台北國際電腦展覽（2024Computex）剛好就在520新任執政團隊上任後，全球科技巨頭，包括：AMD、高通、英特爾、美超微、恩智浦等國際重要科技企業執行長都將登台進行專題演講，預料將再掀AI、運算等科技投資熱潮，結合新執行團隊在核心關鍵產業相關領域推動與發展的重點方向，台股奏攻高凱歌有多項利多助攻。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。