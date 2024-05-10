殺人誅心！Mitchell進球後模仿喬丹經典「攤手」 Edwards也曾做過

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Donovan Mitchell上半場很安靜 下半場站出來接管比賽
Donovan Mitchell本場比賽上半場其實很安靜，半場僅出手6次命中2球，得到6分。但當比賽來到下半場後，Mitchell彷彿把塞爾提克主場當成自己家，靠著三分外線與切入持續拉開雙方分差，內外皆有所斬獲，他在下半場比賽個人就攻下23分，終場他不但拿下全場最高29分，還抓下7個籃板與送出8次助攻。
進球後模仿Michael Jordan的經典「攤手」姿勢 過去Anthony Edwards也曾做過
其中Donovan Mitchell更是在第三節槍響之前，完成一記高難度的壓哨三分球。決勝節他再度跳出來，第四節開賽不久，Mitchell在靠著隊友掩護之下，在Jaylen Brown面前直接「旱地拔蔥」，投進同樣難度相當高的三分球，率隊拉開至15分差距，他也在進球後，模仿起了Michael Jordan的經典「攤手」姿勢，過去灰狼少主Anthony Edwards也曾做出這個動作，也意外在網路上引發討論。
網友見狀後，紛紛在留言區留言，並表示：「Donovan Mitchell簡直是殺瘋了」、「表情看起來好嘲諷」、「Mitchell：原來東區這麼簡單」、「今天打得是真的好」。
至於雙方下一場系列賽G3的交手，將於台灣時間本周日早上8:30分開打，比賽將前往騎士主場進行。究竟是Donovan Mitchell能夠再度率領騎士取勝，還是塞爾提克能夠發揮出東區頭號種子的實力拿下勝利，也備受外界關注。
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