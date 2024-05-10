MLB／近16戰14勝！分析道奇勝利方程式　全隊最猛打者非大谷翔平

殺人誅心！Mitchell進球後模仿喬丹經典「攤手」 Edwards也曾做過

▲騎士隊一哥Donovan Mitchell(中)本場系列賽G2表現亮眼，攻下全場最高29分，還在進球後模仿起了Michael Jordan的經典「攤手」姿勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲騎士隊一哥Donovan Mitchell(中)本場系列賽G2表現亮眼，攻下全場最高29分，還在進球後模仿起了Michael Jordan的經典「攤手」姿勢。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃次輪系列賽今（10）日，波士頓塞爾提克在主場續戰克里夫蘭騎士，此戰騎士靠著一哥Donovan Mitchell站了出來，攻下全場最高29分，率隊以118:94痛宰綠衫軍，成功在客場拿下勝利，系列賽目前雙方戰成1:1平手。而Mitchell在一次三分出手命中後，模仿起了「籃球之神」Michael Jordan的經典「攤手」姿勢，也意外在網路上引發討論。

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Donovan Mitchell上半場很安靜  下半場站出來接管比賽


Donovan Mitchell本場比賽上半場其實很安靜，半場僅出手6次命中2球，得到6分。但當比賽來到下半場後，Mitchell彷彿把塞爾提克主場當成自己家，靠著三分外線與切入持續拉開雙方分差，內外皆有所斬獲，他在下半場比賽個人就攻下23分，終場他不但拿下全場最高29分，還抓下7個籃板與送出8次助攻。


進球後模仿Michael Jordan的經典「攤手」姿勢  過去Anthony Edwards也曾做過


其中Donovan Mitchell更是在第三節槍響之前，完成一記高難度的壓哨三分球。決勝節他再度跳出來，第四節開賽不久，Mitchell在靠著隊友掩護之下，在Jaylen Brown面前直接「旱地拔蔥」，投進同樣難度相當高的三分球，率隊拉開至15分差距，他也在進球後，模仿起了Michael Jordan的經典「攤手」姿勢，過去灰狼少主Anthony Edwards也曾做出這個動作，也意外在網路上引發討論。

網友見狀後，紛紛在留言區留言，並表示：「Donovan Mitchell簡直是殺瘋了」、「表情看起來好嘲諷」、「Mitchell：原來東區這麼簡單」、「今天打得是真的好」。

至於雙方下一場系列賽G3的交手，將於台灣時間本周日早上8:30分開打，比賽將前往騎士主場進行。究竟是Donovan Mitchell能夠再度率領騎士取勝，還是塞爾提克能夠發揮出東區頭號種子的實力拿下勝利，也備受外界關注。

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