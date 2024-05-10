蔡英文擬「特赦陳水扁」幫賴清德拆彈？黃暐瀚揭2困難點

柯文哲號召衝民進黨　他曝2詭異操作黃國昌「不想讓活動成功」

▲台灣民眾黨昨在監察院前舉行「第三波民主改革 519草根行動啟動」記者會。（圖／記者吳翊緁攝，2024.05.09）
▲台灣民眾黨昨在監察院前舉行「第三波民主改革 519草根行動啟動」記者會。（圖／記者吳翊緁攝，2024.05.09）

記者陳佩君／台北報導

在準總統賴清德就職典禮前夕，民眾黨將在5月19日在民進黨中央黨部前舉辦「草根行動」，黨主席柯文哲昨（9）日率民眾黨立委、黨內幹部到監察院前開記者會，呼籲賴清德實現改革承諾。對此，民進黨立委林俊憲指出，民眾黨立委黃國昌喊出又要上街以來，種種的操作，他越看越奇怪，感覺就像是故意不想讓這場活動成功，主要有兩點：「一是時間，二是主題」。

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柯文哲昨天舉辦舉辦「第三波民主改革，519草根行動啟動」記者會，表示5月19日將在民進黨前發起遊行，並以「憲政改革、司法改革、國會改革、媒體改革」作為主訴求。

林俊憲指出，台灣每年大大小小的示威活動上百場，有辦在平日的，當然也有辦在假日的。如果是平日，通常會在抗議對象的門口舉行，要把聲音傳達出去，要有人在場，最好有代表出來接受陳情書，象徵訴求有傳達到，才算圓滿。

林俊憲提到，如果是辦在假日，又是完全不同思路，假日舉辦當然是為了讓盡可能多的人參與，人數營造出的畫面才是重點，黃國昌要號召大家上街，場面當然不能輸，怎麼會選在民進黨部前狹小的北平東路？難道是想「草船借箭」，把隔壁華山文創園區假日滿出來的人潮都借進來嗎？

林俊憲直呼，即使把華山的逛街人潮都算進去，路就那麼窄，也容納不了多少人，至少畫面絕不會比凱道好看，選址在民進黨部前，這是第一怪。

再來第二怪，林俊憲說，民眾黨洋洋灑灑列出四大「改革」訴求，但具體想怎麼做？不知道，「包牌」式的抗議是不可能引起多大迴響的，少了明確唯一的訴求，參加者連要什麼都不清楚，結果就會像716那樣，當初2大訴求都搞得零零落落，現在一次要包4個，黃國昌會不知道這些最基本的眉角嗎？他不相信。

林俊憲提到，民眾黨把柯文哲架出來開記者會，把所有能避免的錯誤都故意踩一遍，這下一切都很清楚了，「這就是一場設計來失敗的活動」。

林俊憲直言，不像716，柯文哲這次就是主辦人，不能再切割，519的成敗直接算在他頭上，故意加上一堆不利因素，藉此一舉把柯文哲僅存的政治能量消耗殆盡，「國民黨正在對阿北窮追猛打，能承受這最後一擊嗎？實在令人擔心，街頭能創造強人，也能讓人黯然退場，這恐怕是我能給阿北最後的忠告了」。

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