大讚「這位」非民進黨政治人物！陳建仁：高EQ、是真正的政治家
新內閣即將於520上任，現任行政院長陳建仁即將卸任，9日他接受專訪，被問到父親陳新安是國民黨白派大老時，他則指出，同是白派的前立法院長王金平，認為王金平在立法院主持議事時相當公正，大讚王有很高的睿智、很高的協調EQ，「這才是真正的政治家，不是政客。」
記者王德蓉／綜合報導
陳建仁9日接受網路節目《下班瀚你聊》專訪，期間談及藍綠和解時，主持人黃暐瀚提問，陳建仁的父親陳新安是國民黨的白派大老，會不會有「我家就是國民黨」的感覺？陳建仁坦言，當然會有，畢竟父親的朋友都是國民黨的，像是王金平就是國民黨白派的人物。
陳建仁也特別提起王金平，他表示，前總統陳水扁時期是朝小野大的局面，但是王金平在立法院主持議事時，是相當公正的，比如在面對某些法案、預算時，包括2002年SARS爆發之後，與傳染病相關的法案，王金平都能夠站國家高度的立場去幫忙溝通，讓國家越來越好來，不會因為是民進黨執政就都認為不好。
陳建仁也大讚「他（王金平）有很高的睿智、很高的協調EQ，讓大家了解這些是對國家有利的事情，他可以要推動，這是很不容易的，這才是真正的政治家，不是政客。」