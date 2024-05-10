MLB／近16戰14勝！分析道奇勝利方程式　全隊最猛打者非大谷翔平

塞爾提克主場被打爆！球迷提前離場　倒楣碰上「最會打G2的男人」

▲此役砍下29分的克里夫蘭騎士球星Donovan Mitchell則是現役中G2勝率最高的球員，他率領球隊攻破波士頓塞爾提克主場，扳平戰局。（圖／美聯社／達志影像）
▲此役砍下29分的克里夫蘭騎士球星Donovan Mitchell則是現役中G2勝率最高的球員，他率領球隊攻破波士頓塞爾提克主場，扳平戰局。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

波士頓塞爾提克今（10）日在主場以94：118慘敗給克里夫蘭騎士，系列賽被扳成1：1平手，結果出人意料之外。而該系列賽一些有趣的數據也被統計出來，塞爾提克已經連續輸掉3次輸掉系列賽的第2戰，在TD花園輸得很難看，球迷也提前退場。而此役砍下29分的騎士球星Donovan Mitchell，則是現役中G2勝率最高的球員，讓人玩味。

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這一場比賽塞爾提克在下半場進攻熄火，兩名球隊主力球員Jayson Tatum和Jaylen Brown共計34投14中，只攜手得到44分，另外塞爾提克團隊三分球35投8中，命中率不理想，進攻困局也連帶影響防守，最終讓它們以大比分在主場輸球。

塞爾提克主場被攻破　連3場季後賽G2失利

塞爾提克主場波士頓花園廣場一向以「易守難攻」文明，在這一季例行賽他們總共只輸給東區球隊1場，想不到季後賽前兩輪就已經輸掉2場。今天綠衫軍僅得到94分，為他們今年季後賽單場最低得分，同時94分也是他們本季單場次低得分，最低分為例行賽對上密爾瓦基公鹿的91分。

今天這一場比賽塞爾提克輸了24分，這是塞爾提克最近7年來首次在季後賽在主場輸掉20分及以上的分數。上次綠衫軍季後賽主場輸20分以上，已經是在2017年東區決賽G5，當時他們以102：135落敗，巧合的是對手也是騎士隊。

而在這一場比賽末節還剩下4分58秒時，塞爾提克落後多達24分，翻盤已經無望，大批球迷開始提前離場，彷彿在對球隊的差勁表現做出無言抗議。

Donovan Mitchell是現役最會打季後賽G2的球員　勝率高達80%

這一場比賽Donovan Mitchell延續首輪的好狀態，此役出戰39分鐘，19投10中，三分球7投5中，到29分7籃板8助攻，塞爾提克完全守不住他。而Mitchell堪稱現役「最會打G2的球員」，生涯G2戰績為8勝2敗，勝率80%排名當今聯盟第一。

塞爾提克總教練Joe Mazulla賽後檢討輸球原因時說：「騎士會在攻擊發動前先拉開空間。他們就是一直在用空手跑位來幫助Mitchell得到那樣的機會。而我們就是要解決這些個人防守上的技術性問題。」

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