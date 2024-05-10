塞爾提克主場被打爆！球迷提前離場　倒楣碰上「最會打G2的男人」

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塞爾提克主場波士頓花園廣場一向以「易守難攻」文明，在這一季例行賽他們總共只輸給東區球隊1場，想不到季後賽前兩輪就已經輸掉2場。今天綠衫軍僅得到94分，為他們今年季後賽單場最低得分，同時94分也是他們本季單場次低得分，最低分為例行賽對上密爾瓦基公鹿的91分。
今天這一場比賽塞爾提克輸了24分，這是塞爾提克最近7年來首次在季後賽在主場輸掉20分及以上的分數。上次綠衫軍季後賽主場輸20分以上，已經是在2017年東區決賽G5，當時他們以102：135落敗，巧合的是對手也是騎士隊。
而在這一場比賽末節還剩下4分58秒時，塞爾提克落後多達24分，翻盤已經無望，大批球迷開始提前離場，彷彿在對球隊的差勁表現做出無言抗議。
Donovan Mitchell是現役最會打季後賽G2的球員 勝率高達80%
這一場比賽Donovan Mitchell延續首輪的好狀態，此役出戰39分鐘，19投10中，三分球7投5中，到29分7籃板8助攻，塞爾提克完全守不住他。而Mitchell堪稱現役「最會打G2的球員」，生涯G2戰績為8勝2敗，勝率80%排名當今聯盟第一。
塞爾提克總教練Joe Mazulla賽後檢討輸球原因時說：「騎士會在攻擊發動前先拉開空間。他們就是一直在用空手跑位來幫助Mitchell得到那樣的機會。而我們就是要解決這些個人防守上的技術性問題。」
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