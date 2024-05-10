內閣名單仍看不見「港湖女神」 本人自曝：賴清德重情重義別擔心
準總統賴清德將於520就任，內閣與總統府人事名單已經全數底定。然而外界仍好奇，連任立委失利的高嘉瑜，至今未有安排。對此，高嘉瑜表示，準總統賴清德是有情有義之人，大家不必替我擔心，目前為止都是最好的安排。
政治中心/綜合報導
有不少民進黨立委在2024大選中連任失利，「港湖女神」高嘉瑜就是其中之一。日前有消息傳出，高嘉瑜有機會進入內閣，然而日前公布的各部會政務次長人選，包括教育部政務次長由前立委張廖萬堅與國立台灣大學電機工程學系教授葉丙成出任；衛生福利部政務次長由前立法委員林靜儀接任。行政院副發言人則由前民進黨發言人謝子涵出任。獨獨高嘉瑜不在其中。
對此，高嘉瑜昨（9）日在網路節目接受網友提問「想問嘉瑜有沒有可能入閣，最近有徵詢過妳嗎？」她本人回應，「大家不用替我擔心，因為其實賴清德跟我從很年輕的時候，他就很幫忙，賴清德一直是非常溫暖、重情重義，很栽培年輕人的人」，她更強調自己在2026絕對不會缺席。
高嘉瑜進一步指出，目前來說如果內閣有更多優秀人選，能為國家付出，「對我而言，還有很多要檢討、反省的地方，除了持續努力之外，也要為2026做準備，目前為止一切都是最好的安排，大家不用替我擔心，我過的很好」。
其實先前高嘉瑜就曾多次表示，自己在2026年絕不會缺席，「倘若民進黨認為我是最適合的，認為我能夠讓基隆更好，能去挑戰謝國樑，對我來講能夠為民進黨努力的，無論是台北或是基隆，任何地方我都願意全力以赴」。