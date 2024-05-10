花蓮今連3震！應力蓄積「恐再爆發一波」 不排除規模5.5以上餘震
今（10）日上午花蓮近海發生規模5.1地震，且5分鐘內連3起地震，中央氣象署地震測報中心表示，3起地震都屬於4月3日花蓮強震的餘震，震央在破裂帶的南邊，目前應力調整的幾起餘震發生在偏南邊，雖然餘震數量下降中，但依照過去觀測經驗，某個地方蓄積應力恐會再爆發一波，未來3到6個月內不排除還有規模5.5以上餘震發生，且強震後的應力調整就像蹺蹺板，無法預測何時往南邊何時往北邊，未來震央也有機會再往北跑。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象署地震測報中心科長廖哲緯表示，今早3起地震的震央，屬於花蓮0403的餘震，震央偏向餘震區域的南邊，5月9日餘震震央偏中間，今再往南邊調整。
按照921強震觀測的數據來看，花蓮0403主震規模達到7.2，主震後的破碎帶也相當大，將會進行大規模的應力調整，餘震將持續3到6個月以上，雖然目前餘震數量有下降，不過按照過去觀測經驗，某個地方蓄積應力恐會再爆發一波，餘震數量起起伏伏屬於正常現象。
廖哲緯指出，強震後的應力調整就像蹺蹺板，一邊釋放餘震能量後，另一邊就會不平衡，雖然目前應力調整跑到主震破裂帶南邊，但震央不排除再往北跑。中央氣象署也提醒，未來仍不排除會有規模5.5以上餘震發生，提醒民眾做好防震準備。
氣象署地震測報中心統計，0403花蓮芮氏規模7.2主震過後，截至今（10）日上午10時00分，已經累積總共1397起餘震、其中353起「顯著有感」地震、1044起「小區域有感地震」，最大規模的餘震6以上未達規模7的餘震有5起，統計所有規模5以上的餘震已達68起。