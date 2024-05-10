新人事沒過就沒新iPhone？藍委曝根本與手機無關：NCC是通訊行嗎
行政院提名國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人選受爭議，日前國民黨團封殺該人事同意權案。現任副主委翁柏宗則指稱人事卡關將影響新款iPhone在台上市。國民黨團書記長洪孟楷對此表示，根據NCC組織法列出的十項委員會決議項目，根本沒有手機認證。黨團副書記長張嘉郡也批評，難道NCC是通訊行？
記者莊蕙如／台北報導
NCC主秘黃文哲昨（10）日回覆，依據NCC審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點規定，「電信管制射頻器材進口專案核准文件及核准證之核發，須提報委員會審議並確認。」包含智慧型手機、WiFi設備等器材，都需有申請「電信管制射頻器材進口核准證」
黃文哲表示，該核准證必須經過NCC委員會審議、確認，七名委員至少要有四名通過，該議案才能決議。
國民黨立委翁曉玲則指出，依照NCC組織法第九條、NCC委員會議議事事項及授權內部單位作業要點的規定，原屬例行性、明確性、急迫性等的處分案及公告案，可由三位委員組成的分組委員會議審議決定，後可再循內部作業程序，交主任秘書核發公文書，不會發生翁柏宗所說的事情。
洪孟楷表示，現任閣揆陳建仁剩下十天就要卸任，新人事應在準閣揆卓榮泰上任後提出，才是責任政治。國民黨立委黃健豪呼籲民進黨不要用高科技包裹爛名單。他說，根據NCC組織法列出的十項委員會決議項目，根本沒有手機認證。