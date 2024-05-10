捷克衛生科技院不忍發聲了！指徐巧芯言論非事實：對此非常難過
台灣與捷克簽署援助烏克蘭重建專案，內容中提到捷克非營利組織「捷克衛生科技院」將實地了解當地醫院需求並進行採購。該組織遭國民黨立委徐巧芯質疑是捷克醫材供應商，其計畫主持人佛伊特與政界關係密切，台灣恐「間接介入捷克內政。」佛伊特日前對此發聲，表示對這些言論感到非常難過，相關指控並非事實。
記者莊蕙如／台北報導
佛伊特日前發表一份書面聲明，指出捷克衛生科技院（Czech Health Technology Institute, CHTI）已注意到徐巧芯對台捷合作援助烏克蘭醫療保健所發表的相關言論，並對這些言論感到十分難過，因為相關指控皆未反映事實。他說，捷克衛生科技院始終致力遵守最高道德的行為標準，努力不懈改善全球醫療保健成果。
佛伊特的聲明指出，捷克衛生科技院目前正根據捷克駐台代表處（CECO）與台灣駐捷克代表處（TECO）簽署的備忘錄，執行人道救援項目，這項合作案已向大眾公開。
佛伊特還提供烏克蘭哈爾科夫電視台對台捷合作案的報導，電視新聞影片顯示，送往哈爾科夫的醫療設備都貼有中華民國與捷克的國旗。
受贈診所在訪談中表示，獲得這些醫療設備讓他們覺得有如「美夢成真」，也特別感謝捷克政府與台灣政府攜手合作實現此一援助計畫。