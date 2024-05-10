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旅美陳偉殷睽違1107天奪勝投！6局失2分優質先發　揮別被打爆陰霾

▲台灣旅美左投陳偉殷陳偉殷繳出6局失2分優質先發，摘下睽違1107天的首勝。（圖／Joseph Liao、陳偉殷臉書）
▲台灣旅美左投陳偉殷陳偉殷繳出6局失2分優質先發，摘下睽違1107天的首勝。（圖／Joseph Liao、陳偉殷臉書）

記者路皓惟/綜合報導

38歲的旅美左投陳偉殷今年轉戰美國獨立聯盟延續棒球生涯，加盟大西洋聯盟的長島鴨隊，今天陳偉殷迎來本季第3場先發，主投6局失2分，奪下本季首勝，這也是他繼2021年效力日職阪神虎隊以來，睽違1107天再度拿下勝投。

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陳偉殷自2022年與日職阪神隊結束合約後，去年7月曾接受肩膀手術，之後持續自主復健，經過641天的等待，陳偉殷終於重新站上正式比賽的投手丘。

今年4月底陳偉殷迎來本季初登板，先發5局失掉2分（1責失），投出3次三振，但可惜勝投被牛棚砸鍋。日前陳偉殷迎來本季第2場先發，主投4局挨2轟失6分，吞下本季首敗。

今天陳偉殷再戰史坦登島渡輪鷹隊，前3局一分未失，並且隊友早早給予火力支援，為他打下3分，雖然4局陳偉殷挨了一發兩分砲，但他隨即穩住陣腳未再失分，整場被敲6支安打失掉2分，投出3次三振和2次保送，終場長島鴨7：2擊敗渡輪鷹，陳偉殷也收下本季首勝。

陳偉殷前一次奪勝投已要追溯到2021年4月29日，當時他效力日職阪神虎，在對戰老東家中日龍，先發6局失1分，如今如今睽違1107天再度拿下勝投。

陳偉殷小檔案：

出生日期：1985年07月21日（38歲）
身高體重：183公分　91公斤
最快球速：154 km/h（2009年日本職棒一軍）
　　　　　96 mph（約154 km/h，2014年MLB）
擅長球路：四縫線快速球、二縫線快速球、滑球、切球、曲球、變速球
出生地點：中華民國台灣高雄市仁武區
最高學歷：國立體育大學
職棒選秀：2004年日本職棒中日龍隊自由契約
　　　　　2012年美國職棒巴爾的摩金鶯隊自由契約
簽約金額：85萬美金（約2900萬新台幣、中日龍隊時期）
　　　　　25萬美金（約781萬新台幣、金鶯隊時期）
　　　　　1300萬美金（約4億3500萬新台幣、馬林魚隊時期）
經紀人　：Boras Corporation
親屬關係：已婚、配偶蔡意雯、育有兩子，夏和熙（演員）的姐夫

（資料來源：台灣棒球維基館）

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