旅美陳偉殷睽違1107天奪勝投！6局失2分優質先發　揮別被打爆陰霾

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年4月底陳偉殷迎來本季初登板，先發5局失掉2分（1責失），投出3次三振，但可惜勝投被牛棚砸鍋。日前陳偉殷迎來本季第2場先發，主投4局挨2轟失6分，吞下本季首敗。
今天陳偉殷再戰史坦登島渡輪鷹隊，前3局一分未失，並且隊友早早給予火力支援，為他打下3分，雖然4局陳偉殷挨了一發兩分砲，但他隨即穩住陣腳未再失分，整場被敲6支安打失掉2分，投出3次三振和2次保送，終場長島鴨7：2擊敗渡輪鷹，陳偉殷也收下本季首勝。
陳偉殷前一次奪勝投已要追溯到2021年4月29日，當時他效力日職阪神虎，在對戰老東家中日龍，先發6局失1分，如今如今睽違1107天再度拿下勝投。
出生日期：1985年07月21日（38歲）
身高體重：183公分 91公斤
最快球速：154 km/h（2009年日本職棒一軍）
96 mph（約154 km/h，2014年MLB）
擅長球路：四縫線快速球、二縫線快速球、滑球、切球、曲球、變速球
出生地點：中華民國台灣高雄市仁武區
最高學歷：國立體育大學
職棒選秀：2004年日本職棒中日龍隊自由契約
2012年美國職棒巴爾的摩金鶯隊自由契約
簽約金額：85萬美金（約2900萬新台幣、中日龍隊時期）
25萬美金（約781萬新台幣、金鶯隊時期）
1300萬美金（約4億3500萬新台幣、馬林魚隊時期）
經紀人 ：Boras Corporation
親屬關係：已婚、配偶蔡意雯、育有兩子，夏和熙（演員）的姐夫
（資料來源：台灣棒球維基館）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁