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聯電股東紀念品隱藏版爆紅！眾困惑：台積電都沒發　聰明原因曝光

▲近日有網友分享自己去領聯電股東紀念品，結果拿到隱藏版「咖波隨行杯」。（圖/PTT）
▲近日有網友分享自己去領聯電股東紀念品，結果拿到隱藏版「咖波隨行杯」。（圖/PTT）

記者張嘉哲/綜合報導

股東紀念品熱潮5月登場啦！一年一度上市櫃公司召開股東紀念會的時刻來臨，近幾日已經陸續開放股民領取股東紀念品，然而就有網友分享自己領聯電的咖波隨行杯，結果領到官方沒公開的版本，讓不少股民非常的羨慕，而有台積電的股民則上網提問「為什麼台積電都沒有發股東紀念品呀？」也引起不少人熱議。

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近日股東紀念品開領，今年不讓中鋼專美於前，各家的紀念品都引起不少話題，其中晶圓代工廠「聯電」今年延續去年的風格，推出「UMC X 咖波聯名限定永續隨行杯」，然而本來在官方公佈的照片當中，原本隨行杯只有三種深淺不同的藍綠色，結果有人日前領到「隱藏版」，竟然是咖啡色系的隨行杯，讓不少股民相當羨慕。

▲原本聯電的股東紀念品是三種深淺不同的藍色咖波隨行杯，結果有股民開出隱藏版，羨煞不少人。（圖/PTT）
▲原本聯電的股東紀念品是三種深淺不同的藍色咖波隨行杯，結果有股民開出咖啡色隱藏版，羨煞不少人。（圖/PTT）
貼文曝光後，不少人紛紛回應「根本是炫耀文，咖啡色的也太好看了吧」、「這隻是奶泡貓阿！咖波的朋友，好羨慕喔」、「好幸運！拿到更可愛的！」、「天阿！竟然紀念品現在也搞隱藏版喔，聯電還蠻厲害的耶」、「拿出隱藏版的你肯定會成為公園的巨星哈哈哈哈」、「是奶泡貓款耶！好羨慕哦」。

聯電、中鋼、永豐金股東紀念品太讚！台積電股民不懂：為何我們沒有

然而隨著各家陸續開獎股東紀念品，今年包括中鋼的「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組、永豐金「豐收椅」以及聯電「咖波隨行杯」都是超高討論度，就有網友在PTT感到不解提問：「興沖沖拿著台積電股東會開會通知去換紀念品，結果被白眼說：『台積電很多年都沒有紀念品了唷！』看看聯電都有送可愛的杯杯，為什麼台積電就唯一不發股東會紀念品的公司呢？」

▲美國商務部本周宣布補助台積電66億美元，後又傳出將在下周宣布補助韓國三星電子。（圖／NOWnews資料照片）
▲今年許多上市櫃公司股東紀念品質感相當好，有股民不懂為什麼台積電沒有發放股東會紀念品。（圖／NOWnews資料照片）
事實上，購買訂製紀念品其實也是花所有股東的錢，不管是大戶還是零股的股民都只能夠拿1份，有些上市櫃公司寧願把錢拿來發展公司，等到真的賺錢之後再以「現金股利」回饋給股東，所以像是台積電、鴻海等大廠就沒有發股東紀念品的習慣，所以比起股東會紀念品，例行的分紅配股對於股東來說更加的實在。

2024股東會紀念品開領！各家紀念品網站一次查詢

今年的股東會紀念品已經陸續開始開放領取，股東開會通知書也陸續寄出，日前在臉書粉專「股東會紀念品發放服務」就有發出影片，領取聯電咖波隨行杯股東會紀念品的人大排長龍，顯見熱度有多高，還意外有人開出隱藏版，又意外造成一波話題。

然而2024年各家股東紀念品該去哪裡查詢呢？「HiStock嗨投資理財社群」官方網站就有詳述記載今年有發放股東紀念品的「上市櫃公司名稱」、「股東會紀念品清單」、「股東會時間」以及「最後買進時間」等等，股民們都可以上該網站獲得資訊，別漏領了今年的好康哦！

▲永豐金今（3）日公告股東常會紀念品為豐收椅。（圖／永豐金）
▲永豐金日前公告股東常會紀念品為豐收椅真面目，真的如外界所推測可以帶去露營，實用度超高。（圖／永豐金提供）

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