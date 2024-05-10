大谷翔平只能認賠了！遭水原竊取5.5億台幣　律師：恐難追回損失

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檢察官表示，水原一平為了償還簽賭債務，從大谷翔平的銀行帳戶內，盜取了約1700萬美元，並且還將大谷給他的牙齒治療費用6萬美元（約合195萬台幣）的支票兌現後轉入自己的帳戶中。不只如此，水原一平還用大谷的信用卡支付實際的治療費。
此外，水原在2022年還提交了虛假的納稅申報，儘管已婚，他仍聲稱自己是單身以獲得更多扣除額，並未申報額外的410萬美元（約合1.33億台幣）收入。
大谷追討鉅款有難度 律師：大谷恐只能認賠
很多球迷、網友都好奇大谷翔平能否把錢拿回來？持有紐約州律師資格的狛國際法律事務所的山中眞人律師表示：「我猜想水原一平的刑期將超過10年，但大谷很可能無法從他那裡討回資金。」
山中律師指出，大谷翔平如果想要追回資金，唯一的方法是提起民事訴訟，即便水原一平宣告破產，由於涉及犯罪和賭博債務，這些也不會被免除。儘管大谷有權要求償還，但即使贏得民事訴訟，如果水原已經花光竊取的錢，法院也無法扣押其財產，大谷可能會面臨贏得訴訟卻無法追回債務的結果。
同樣持有紐約州律師資格樋口一磨律師，也對大谷翔平提起民事訴訟持悲觀態度，「即使大谷試圖追回債務，水原一平必須先償還國家的債務，除了面臨追加徵稅外，如果在審判中被判罰金，那麼償還罰金仍是優先事項。」
雖然大谷翔平在去年12月與道奇簽下10年7億美元合約（約合227億台幣），打破大聯盟紀錄，但此次水原事件，恐怕也只能認賠了。
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