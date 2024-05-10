博士媽媽為家庭小孩中斷職涯15年　從助理做起用這4招重返職場

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭心儀自師範大學國文系畢業後，任職台北市信義國中教師2年，結婚後隨先生到美國工作，這也是她第一次中斷職涯5年，於美國取得密蘇里大學資訊科學與學習科技博士學位。之後曾回國在陽明交通大學教育所擔任博士後研究員、助理教授4年，但因為了照顧孩子再度移居美國，這次是第2次中斷職涯，時間長達10年。
彭心儀說，當孩子長大想要重返職場，卻面臨逼近45歲中高齡前緣的現實，再加上頂著美國長春藤名校的博士高學歷，不僅嚇跑部分企業，即使對方式熟識的朋友也不敢用她。所以她努力且勇敢向朋友開口，並在國科會上放自己的履歷，朋友也鼓勵她放慢腳步等待機會。她也調整心態歸零從研究助理開始做起，建構安心工作的支援系統，並請爸媽、公婆當後援，揪朋友接送小孩，避免陷入一個人的焦慮中，目前擔任清華大學招生策略中心研究員。
彭心儀認為，遇到職涯中斷的期間，維持人脈並累積經歷很重要。她在孩子出生後，利用小孩晚上睡覺時間，持續與陽明交通大學教育所保持聯絡，並將未寫完的論文發表，同時參與相關計畫。等小孩大一點後，就向美國指導老師、同學釋放「我準備好了」的消息，獲得線上學習課程設計與教學工作，運用專業兼職，讓自己的教育專業不與市場脫節。