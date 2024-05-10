逾35萬股東注意！永豐金今年股東會送「豐收椅」 開領攻略看這裡
隨著股東會旺季來臨，股東會紀念品也陸續開放領取，其中永豐金將於6月7日召開股東會，今年股東會紀念品是超適合野餐、露營的「豐收椅」，並已開放領取，即便零股也可以領取，股東會通知單上也公告領取方式，若不想參加股東會的股東，5月7日起至5月31日止可去指定地點兌領；如果要親自出席股東會，必須在6月7日股東會當天會議結束前，辦理報到並領取。
記者顏真真／台北報導
永豐金說明，股東若是要委託代理出席股東會，記得在開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，至5月31日止（例假日除外）上午9時至下午4時洽永豐金委任的受託代理人永豐金證券受託代理場所（台北市中正區重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門或永豐金證券全省分公司）辦理。
若股東想親自出席股東會，也記得要攜帶股東會通知書，並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，在6月7日股東會當天會議結束前，辦理報到並領取紀念品。
至於採電子方式行使表決權的股東，永豐金表示，記得攜帶開會通知書第二聯，並於「領取紀念品簽章處」簽章或列印「股東e服務」電子投票平台網頁的「議案表決情形」頁面全頁（2擇1），從6月3日起至6月7日上午9時至下午4時至永豐金證券紀念品發放處（台北市重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門或永豐金證券全省分公司）領取紀念品。