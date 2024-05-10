「台灣火球男」劉致榮傷癒復出！新人聯盟3局飆5K無失分拿下首勝
旅美台灣「火球男」劉致榮復出了！今年開季前因肩膀不適被放入7天傷兵名單 ，今（10）日終於有機會在新人聯盟登板，主投3局狂飆5次三振、無失分，最終紅襪以6:1擊敗光芒隊，也讓他順利收下本季首勝。
記者掌聿嘉/綜合報導
劉致榮今日以中繼投手身分上場，一上來就連飆2個三振，雖然被接續的打者擊出安打，不過馬上讓下一棒打者擊出滾地球出局。五局下劉致榮一樣連2個三振開場，不過隨即被敲出二壘安打與一壘安打，形成二、三壘有人，面臨失分危機，好在他即時穩住，製造飛球化解危機。六局下劉致榮投出完美的三上三下，其中包括1次三振，主投3局無失分退場。
劉致榮今年曾在春訓熱身賽對上費城人，以救援投手身分登板，主投1局無失分，外加2次三振。不過因為肩膀傷勢，之後沒有再出賽，四月初被紅襪隊2A列入7天傷兵名單，變相延長春訓。
劉致榮在2019年加盟紅襪，去年穩定在紅襪2A出賽，合計先發出賽24場、2場後援，累計投了114.1局，奪145次三振，累積戰績7勝8敗，防禦率5.35。去年休賽季期間代表中華隊出戰杭州亞運，後援4局僅被敲1支安打、無失分，另外送出6次三振，幫助台灣奪下銀牌。
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