北台灣最美毒梟黑歷史曝光！曾陪男友販毒入獄 被逮才知他劈3女
新北市刑大日前逮獲有著「北區最美大藥頭」封號的葉姓女子，綽號「小雅」，平時駕駛要價近400萬元的賓士跑車CLS-53AMG、背著德國名牌包四處運毒，在毒圈闖下名號，但她感情路卻坎坷，10年前曾和男友一起販毒遭被逮，才知男友同時劈腿3女，事後還被判刑17年，直到去年才被假釋。
社會組／綜合報導
據了解，43歲葉女長相甜美、駐顏有術，且掌握大宗毒品來源，吸引許多中下游小藥頭，都衝著這名女毒梟，特別向她進貨，因此被同業封為「北區最美大藥頭」，但她作風謹慎、警覺性極高，行蹤難以掌握，經過警方長期跟監埋伏，日前將她拘提到案，並從車內及住處搜出大量毒品及百萬元現金，甚至還有毒品研磨機、分裝器等，當場人贓俱獲。
葉女落網後，僅坦承持有，矢口否認販毒情事，且不願如實交代毒品來源，訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，因她身上還涉及他案，檢方複訊後向法院聲押禁見獲准。
據《ETtoday》報導，葉女年輕時染上毒癮，結識綽號「斯文」的陳姓毒販男友。2009年間，新北警方接獲線報，前往板橋某汽車旅館逮獲2人，並起獲大麻、海洛因及安非他命等毒品，經查陳男除了與葉女交往之外，還同時與另2名女子關係曖昧。
直到警方循線將人都逮獲後，葉女才知男友劈腿真相，氣得在警詢時不斷猛瞪男友，最後還被判刑17年，直到去年5月才假釋，無奈出獄後仍離不開毒品圈，持續在北部運毒牟利，上個月再次被新北警方逮捕，法院裁定收押。
※【NOWnews 今日新聞
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