虎尾高中女校長遭控職場霸凌！不當行為公開　全教總籲遴選會把關

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日前，全教總接獲國立虎尾高中老師投訴，陳情人指控自身長期遭受該校校長陳惠珍的職場霸凌，導致身心俱疲，陳惠珍則有恃無恐，依然申請連任，此次校長連任遴選，甚至爆出請託關說爭議，檢視陳情人提供的佐證，全教總認為陳惠珍相關言行已明顯不適任校長職務，特公開呼籲遴選會審酌其不適任情狀、嚴格把關，切勿淪為橡皮圖章。
全教總一一揭露陳惠珍的職場霸凌行為：
一、強迫老師買單學校宴請校友的餐費
各校為了鼓勵校友回母校參訪，會舉辦校友返校餐會或類似活動，陳惠珍卻要求當事人認養校友回娘家的餐費，最終當事人只好認養了一桌13位校友一共1萬400元的餐費。
二、校長將學校正式聘任的專任教師當作服務生使喚
學校有訪客來訪，校長無視當事人的工作正在進行，要求必須買虱目魚粥招待訪客用餐，當事人只能緊急開車前往購買，而用餐過後，卻見杯盤狼籍，食物殘渣放在會議桌的餐盤上，無人整理，當事人只能默默收拾乾淨。有廠商來訪致贈蜜茶給校長，校長看到桌上有廠商送的蜜茶，態度兇狠的大吼「拿走啦！我不喝。」
三、在同仁面前將當事人已通過校長審議的母親節卡片成品撕毀
每年學校都會製作並致贈母親節禮盒給學生家長，然而，在母親節製作母親節禮盒及賀卡時，陳惠珍無來由地從校長室衝出來，質疑賀卡內文並憤怒地當著秘書的面撕毀賀卡，但此賀卡內文先前已被校長核准。
四、其他不當行為
其他不當行為不勝枚舉，其中包括陳惠珍兒子的結婚喜帖要求當事人印刷、要求當事人接送校長往返高鐵站、對當事人提交之公文大聲斥喝、要求當事人應該捐款給學校校友會、刁難當事人所申請的模擬聯合國活動內容等。
綜合上述，全教總質疑，對同仁以如此粗暴方式宣洩情緒、恃強凌弱、濫用職權且毫無同理心的校長，能處理學校各處室之分工協調嗎？
全教總坦言，更加荒謬的是，當事人依照國教署訂定的職場霸凌防治規定提出申訴，針對如此明顯的霸凌行徑，受理申訴的國教署認定霸凌不成立，合理懷疑，校長只要做好公關、維持與國教署良好關係，就算本身治校無方、霸凌同仁，學校家長、教師代表都反對，還是可以順利連任。
本件陳情可能只是冰山一角，全教總再次呼籲教育部國教署，切勿袒護包庇不適任校長，呼籲國立高級中等學校校長遴選委員會務必嚴格把關，審酌本件陳情人提供的事證，汰除不適任校長，以確保師生權益。