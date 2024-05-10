NBA季後賽／Doncic砍29分！獨行俠119：110雷霆　系列賽1：1平手

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獨行俠P. J. Washington跳出 半場砍19分
本場比賽上半場雙方形成進攻大戰，2隊半場同樣都是47投25中，命中率高達53.2%。獨行俠一哥Luka Doncic半場共11投7中，三分線外則是6投4中，與雷霆一哥Shai Gilgeous-Alexander互別苗頭，2人都分別攻下18分，但是獨行俠還有奇兵，P. J. Washington半場砍下19分，半場打完獨行俠稍稍佔優，以68:62取得領先。
易籃再戰後，第三節獨行俠靠著P. J. Washington再度發威，單節飆進個人全場第7記三分外線，儘管雷霆團隊在內外也都有發揮，但獨行俠還是在本節稍稍佔優，單節打出一波31:27攻勢，三節打完獨行俠仍以99:89領先達雙位數。
雷霆決勝節反擊 Doncic率領獨行俠穩住戰局取勝
決勝節雷霆這邊率先打出氣勢，打出一波6:0的攻勢，將分差縮小至4分。但回過頭來Luka Doncic馬上也在三分線外還以顏色，不讓雷霆有追近機會，也迫使對方喊出暫停。暫停過後雷霆仍舊努力追趕，雙方持續廝殺至比賽關鍵時刻，但最終獨行俠還是穩住，並以9分之差贏球收下勝利，將系列賽追成1:1平手。
此役獨行俠一哥Luka Doncic全場共21投11中，砍下平全隊最高29分，外帶10籃板7助攻。P. J. Washington攻下29分11籃板4助攻，當家控衛Kyrie Irving攻下9分3籃板11助攻，中鋒Daniel Gafford貢獻13分7籃板，替補上陣的Tim Hardaway Jr.也有17分演出。
雷霆方面一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander全場24投13中，攻下全場最高33分，並附帶12籃板7助攻，可惜最終球隊還是輸球。主戰中鋒Chet Holmgren貢獻11分6籃板6助攻，Jalen Williams挹注20分4籃板4助攻，替補上陣的Jaylin Williams得到8分。
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