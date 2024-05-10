PLG／林俊吉獲4月最有價值球員！助夢想家穩居龍頭 生涯三度獲選
P. LEAGUE+ 今（10）日公佈2023-24球季Porsche 4月最有價值球員，福爾摩沙夢想家的林俊吉以穩定的進攻火力幫助夢想家在4月拿下4勝4敗、5成勝率穩居例行賽第1，林俊吉也在競爭激烈的4月最有價值球員票選中脫穎而出，這是林俊吉本季第2次、生涯第3次獲得單月最有價值球員殊榮。
記者路皓惟/綜合報導
進入賽季尾聲的4月，各隊為了晉級季後賽無不卯足全力，也讓例行賽的戰況更加白熱化。夢想家4月出賽8場，從一開始的不順遂苦吞3連敗，直到4月14日對上桃園領航猿，靠著「夢想小跑車」林俊吉11分、13助攻Double-Double的帶領之下，率夢想家中止連敗。
夢想家4月28日與高雄鋼鐵人交手，林俊吉全場轟下26分，其中第4節再現「阿吉一波流」，單節13分帶起一波追分潮，最後幫助球隊拿下勝利，也讓夢想家確定拿下季後賽門票。
林俊吉4月平均17分為非外籍球員最高，另外還有4籃板7.3助攻，出色的表現讓他在競爭異常激烈的4月最有價值球員投票中，25張選票（包含2張球迷選票）獲得6張第1名的5分、以總分57分本季第2次、生涯第3次獲選單月最有價值球員。
2023-24球季Porsche 04月最有價值球員，前3名得分如下：
林俊吉 (夢想家) 57分
麥卡洛 (夢想家) 42分
銳米 (鋼鐵人) 42分
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