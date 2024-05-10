廣末涼子帶孩幫小王名廚慶生！不倫戀11個月沒斷 他跟兒女變超好
日本女星廣末涼子在2023年6月爆出不倫戀的消息，她出軌已婚的米其林廚師鳥羽周作，跟結婚13年的丈夫Candle Jun閃電離婚，也離開了合作多年的經紀公司，讓外界都感到非常震驚。不料，隔了11個月之後，廣末涼子正式復出並公開露面，近日更被直擊她帶著孩子幫鳥羽周作慶生，而鳥羽周作也帶著她的孩子去遊戲中心玩耍，他跟孩子的互動宛如父子一樣。
記者洪生儒／綜合報導
根據日媒《女性SEVEN》報導，廣末涼子的出軌對象鳥羽周作在5月5日生日，所以她帶著跟第二任前夫所生的兒女，一起到一家中菜餐廳參加鳥羽周作的慶生派對。知情人透露，那家餐廳的老闆跟鳥羽周作交情要好，特地開放場地給他們慶生，而且鳥羽周作跟孩子的關係很不錯，他會自己帶著孩子去附近的遊戲中心玩，「他們喜歡玩夾娃娃機，孩子們還多次跟鳥羽周作要零錢。」
此外，《東京體育報》在去年訪問鳥羽周作時，問他是否要跟廣末涼子道歉，他則回應：「我跟對方孩子的關係並不差，沒必要。」在爆出不倫戀一年之後，鳥羽周作跟廣末涼子也都離婚恢復單身，在年初時也曾傳出兩人即將要結婚的消息，不過當時男方朋友透露，兩人不著急結婚，想優先把各自的工作穩定下來再說。
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