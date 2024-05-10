李多慧爆堅持C位遭「換角」！小號首透露心聲：別灰心好好生活
中華職棒韓籍啦啦隊女神李多慧近期風波不斷，近日遭爆料在拍攝廣告期間，因為堅持要求要「站C位」，結果遭廠商換角。對此，李多慧似乎十分沮喪，事後疑似透過IG私人帳號為自己加油打氣：「別灰心，好好生活，讓花朵綻放。」
記者張一笙／綜合報導
李多慧的私人帳號擁有8萬名粉絲追蹤，相較於149萬追蹤的官方帳號，李多慧時常在私人帳號發文分享心情。昨（9）日，李多慧在IG限時動態上貼出韓國「國民詩人」羅泰株的詩《草花3》，內容寫著：「別灰心，好好活著，讓花朵綻放。」似乎是在為自己加油打氣。
同時，李多慧也轉發韓國歌手Wendy的歌曲〈When This Rain Stops〉，歌詞內容中提到「正是因為慢了一步，之後才能看見更多」、「你的一切，都在閃耀著，如果能再告訴我一次，真的好像會變成那樣子」、「誰都能掌握的明天，像這樣偶爾停下來也沒關係」。對此，李多慧雖然沒有多做說明，不過不少粉絲都認為這是她在遭遇「換角風波」後的心情抒發。
李多慧在昨日時被爆料，在廣靠開拍的前一天，李多慧曾說自己要「站C位」，並表示：「若不改走位就不拍！」讓廣告商氣得直接決定換角，改由同隊的林襄上場緊急救火。對此，李多慧的經紀公司也表示：「李多慧並非是要爭C位，而是希望取消C位，李多慧是在拍攝日當天才知道被替換了。」李多慧經紀公司疑似透過手機軟體翻譯，因此導致與廣告商之間的溝通出現問題，進而導致這樣的事件發生。
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