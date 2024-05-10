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天使「神鱒」Mike Trout手術後發聲！直言：感覺一天比一天更好

▲天使隊當家球星「神鱒」Mike Trout，上周接受左膝半月板撕裂手術，預計將要缺席數周時間。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊當家球星「神鱒」Mike Trout，上周接受左膝半月板撕裂手術，預計將要缺席數周時間。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒洛杉磯天使當家球星「神鱒」Mike Trout，6天前進行左膝半月板撕裂手術，外界預估他將要休息數周時間。如今Trout正在持續復健當中，在今（10）日受訪時他的精神狀態，看上去則是相當良好，Mike Trout也表示「自己的感覺一天比一天還要更好。」

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Mike Trout上週進行左膝手術　預計將缺席4-6週


根據大聯盟官網報導，Mike Trout仍然不知道自己是如何或何時受傷的，他於美國時間上週五，接受了左膝部分內側半月板切除手術。天使球團則是拒絕透露具體的官方歸隊時程表，但接受過這類型手術的球員，通常不需要休息太久，大部分都能在4-6周內回歸，這對於一名3屆美聯MVP得主和11屆全明星球員，以及天使球迷來說，也算是令人欣慰的消息。

「我感覺很好。」Trout說到。「手術進行得很順利，我只是需要一些休息，並好好復健，我的感覺一天比一天好，所以這對我來說好。（歸隊）沒有時間表，只要一天一天進步、康復，希望每一天都感覺更好，看看後續的感覺如何，然後再從那裡開始。」


天使與勇士進行交易　並把Anthony Rendon移至傷兵名單


而洛杉磯天使今（10）日稍早也與亞特蘭大勇士進行交易，獲得了內野手Luis Guillorme，為了清出40人名單位置，天使則將三壘手Anthony Rendon移至60天傷兵名單。

天使隊總教練Ron Washington受訪時表示，他們還是必須盡力在沒有Trout和Rendon的情況下，打好每一場比賽，他說：「我們不能因為沒有這個人或沒有那個人，而不能上場比賽，我們必須在我們擁有的球員裡，處理這個問題，我相信他們足夠優秀，可以做到任何要求他們做的事情。我們仍然可以成功，毫無疑問，我們想念那些不在場的人，但我們的工作是阻止不好的事情發生，直到他們順利回來。」

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