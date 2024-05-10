侯友宜子弟兵要徐巧芯道歉！藍委仍力挺：她真的很勇敢 強烈支持
國民黨立委徐巧芯爆料外交部援助烏克蘭，遭外交部提告洩密。多數國民黨立委都挺徐巧芯，不過國民黨新北市議員呂家愷昨開第一槍，在政論節目上呼籲徐巧芯，「不需硬拗，直接認錯」。不過包括國民黨立院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷等黨團幹部，仍都支持徐巧芯。
記者何哲欣／台北報導
傅崐萁說，民進黨這8年太多弊案，外交本來就是很多黑幕，外交部用機密預算遮掩內容，新南向貸款1千多億，這些都是黑洞，國會議員監督政府本來就是天職，貪污腐敗政府本來就是要國會議員監督，不要把立委當攻擊對象，「給徐巧芯加油」。
洪孟凱也說，立委監督行政部門本於相關職責，外交部要說明預算使用，到底使用狀況為何，立委本於職責監督，難道行政部門不應該講清楚嗎？
國民黨立委陳玉珍也說，現在真正的癥結點在外交部援助烏克蘭1000萬美元，其中 3、400萬採購國內醫材，至於這個醫材有沒有公開程序採購，如果要援助國外，難道沒辦法公開招標採購，再送過去嗎？中間如何出口、洗錢、弄回來、到底什麼廠商？外交部不肯說明，只用提告，徐巧芯現在被攻擊，就是踩到外交部痛處，「我強烈支持徐巧芯，她真的是很勇敢，巧芯應該被支持。」