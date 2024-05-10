全家聯名二伯「hahababy」獨家週邊！8款露營、居家實用小物必收
夏季出遊好時機！全家與人氣Youtuber二伯的自創品牌「hahababy」合作，將於5月15日起推出獨家8款集點加價購商品，包含露營、居家必備的實用質感好物，預計掀起粉絲搶購熱。7-11則有「小魔女Doremi 25周年紀念」活動開跑，多達18款全新限量周邊集點送。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家「hahababy夏日趣遊DAY」5月15日正式開跑，其中「露營手推車」，除了擁有大容量可以放進各式露營小物外，手推車底部具有拉環設計與伸縮拉桿，讓收納更加便利，使用400點+1799元即可換購；露營也不能少了可以保存冷飲及鮮食的「保冷箱」，米白色外殼搭配hahababy的經典圖案，療癒兼具功能性，只要400點+1299元就可以擁有。
另外，餐具類永遠不嫌多，此次也推出露營、居家都可以使用到的「八吋圓盤」及「玻璃杯二入組」，其中「八吋圓盤」分別有文字款跟點點款，可以400點+299元換購，而「玻璃杯二入組」也有文字點點款及花朵點點款兩種，可以400點+219元獲得，讓吃飯、喝水都變得更開心。
此次也推出可愛的擁抱點點「絨毛飲料提袋」，分別有紅色款及藍色款，除了可以當吊飾，打開後則可變成飲料提袋，掛在包包上吸睛又實用。
🟡「全家」hahababy夏日趣遊DAY 集點加價購
活動時間：5月15日10:00至6月11日前
訂購方式：點選「全家會員APP」→兌點趣→兌點商城→點選「hahababy」
此外，7、8年級生童年的回憶，小魔女Doremi飛進7-11，自5月15日下午15:00起，新全店精品推出「小魔女Doremi 25周年紀念」活動開跑，動畫中的Doremi、羽月、愛子、魔女莉卡等經典人物，帶著粉絲們熟悉的魔法工具「波龍」和「旋律轉換器」，施展魔法變身實用小物，融入真實生活日常。
包括變換妝容必備的「造型隨身鏡」，一次推出旋律轉換器與魔女見習轉換器兩種選擇，還有魔法工具波龍化身「造型刷具」、Doremi在身邊的「炫彩收納包」；白天辦公、晚上追劇必收的「摺疊平板手機支架」、旋律轉換器造型的「發光無線充電器」；為居家空間增添魔法氣氛的「26公分大莉卡布偶面紙套」、「流沙杯墊」、「夜光地墊」、「造型抱枕毯」、「魔法書造型化妝鏡」，還有雨季必備、波龍變身的「立體造型直傘」。
🟡7-11「小魔女Doremi 25周年紀念」活動
活動時間：快閃購5月15日15:00至5月26日前；集點送5月27日15:00起
活動辦法：OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。